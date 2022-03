Lotto: Quicktipp verhalf OberösterreicherIn zu 1,5 Millionen Euro

Sologewinn auch beim Joker – rund 218.000 Euro nach Salzburg

Wien (OTS) - Der Lotto Jackpot hat seinen Abnehmer gefunden, ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem Innviertel in Oberösterreich kam per Quicktipp zu den „sechs Richtigen“ und erhält für diesen Solo-Sechser mehr als 1,5 Millionen Euro. Der Computer platzierte die millionenschwere Kombination in den dritten von zehn gespielten Tipps.

Über jeweils mehr als 40.000 Euro dürfen sich je ein Spielteilnehmer aus Wien, Salzburg und Oberösterreich freuen. Sie haben einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb diesmal ein Sechser aus, was wiederum die Gewinnquote der Fünfer erhöhte. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und somit gewannen 75 Spielteilnehmer jeweils rund 4.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Das Kreuzchen beim „Ja“ zum Joker hat sich für einen Salzburger bzw. eine Salzburgerin bezahlt gemacht. Sein bzw. ihr Wettschein war der einzige mit der richtigen Joker Zahl und ist damit nun rund 218.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. März 2022

1 Sechser zu EUR 1.521.433,70 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.615,40 81 Fünfer zu je EUR 1.641,00 281 Vierer+ZZ zu je EUR 141,90 4.424 Vierer zu je EUR 50,00 7.081 Dreier+ZZ zu je EUR 14,00 75.416 Dreier zu je EUR 5,30 256.079 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 22 24 29 39 40 Zusatzzahl 9

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. März 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 75 Fünfer zu je EUR 4.760,40 2.925 Vierer zu je EUR 20,60 48.177 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 9 20 25 34 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. März 2022

1 Joker EUR 217.562,60 10 mal EUR 8.800,00 106 mal EUR 880,00 1.108 mal EUR 88,00 10.433 mal EUR 8,00 106.633 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 6 3 5 7 9

