Gewerkschaft GPA-Steiner zum Weltfrauentag: Schöne Worte sind zu wenig!

Einkommenstransparenz und Familienarbeitszeit als Wege zur Geschlechtergerechtigkeit

Wien. (OTS) - „Die Herausforderungen, mit denen Frauen konfrontiert sind, liegen auf der strukturellen Ebene. Nicht nur am Weltfrauentag, sondern immer muss es heißen: Gleiche Chancen für alle Menschen“, sagt Sandra Steiner, Frauenvorsitzende der Gewerkschaft GPA. ++++

„Frauen wird oft eingeredet, dass es an ihnen selbst liegt, wenn sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, weil sie sich nicht trauen würden, mehr Gehalt zu fordern oder Führungsaufgaben zu übernehmen. Die Wahrheit ist aber: Die Rahmenbedingungen machen es Frauen deutlich schwieriger, ihre berufliche Situation zu verbessern. Nach wie vor wird Sorgearbeit zum überwiegenden Teil von Frauen geleistet. Noch immer gibt es kein flächendeckendes Angebot für ganztägige Kinderbetreuung. Die Politik hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern, anstatt nur am Frauentag große Ansagen zu machen“, so Steiner.

Die Gewerkschafterin fordert: „Es braucht endlich echte Einkommenstransparenz, um die finanzielle Ungleichbehandlung von Frauen am Arbeitsplatz zu beenden. Das Modell der Familienarbeitszeit muss eingeführt werden, um die gerechte Aufteilung der Kindererziehung zu erleichtern. Schöne Worte am Frauentag sind zu wenig.“





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 05 0301-21225

Mobil: 0676/817 111 225

E-Mail: daniel.guertler @ gpa.at

Web: www.gpa.at