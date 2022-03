Value 4 You GmbH Geschäftsführer Dominik Kop wird Top Experte 2021 & 2022 im Erfolg Magazin

Der Manager ist nun Top-Experte in der Kategorie "Kostenanalyse"

Wien (OTS) - Das Fixkostenreduzierungsunternehmen Value 4 You GmbH reduziert seit 2018 sämtliche Ausgaben der Österreicher in den Bereichen Strom, Gas, Versicherungen, Kredite und weitere Bereiche wie die Abschaffung der GIS-Gebühren.

Durch das Engagement der Firma wurde der Geschäftsführer, Herr Dominik Kop, zum Top-Experten für "Kostenanalyse", im Erfolgsmagazin, im Jahr 2021 und 2022 gewählt.

"Für mich ist es eine Ehre den Titel "Top-Experte" bekommen zu haben und zeigt, dass wir die Segel richtig setzen.", so Dominik Kop.

Top-Experte Dominik Kop im Erfolg-Magazin https://erfolg-magazin.de/top-experten/

Rückfragen & Kontakt:

Telefon: 0800 / 88 44 92