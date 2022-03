Neu im PR-Desk: KI-gestütztes Texten in einfacher Sprache

Wien (OTS) - Neues Service für Kommunikationsprofis im PR-Desk von APA-Comm – Digitale Schreibassistenz „capito digital“ hilft ab sofort beim Texten für die Sprachstufen A1, A2 und B1 – Zusatzfunktion für geschlechtergerechte Sprache

Der PR-Desk www.pr-desk.at ist die zentrale Plattform für den täglichen Workflow von PR-Spezialistinnen und -Spezialisten zum Verbreiten, Beobachten und Recherchieren. Diese ist ab sofort um ein neues Tool reicher: Das Widget „Texte vereinfachen“ bietet Userinnen und Usern direkt im PR-Desk Zugriff auf die digitale Schreibassistenz capito digital. Das Tool prüft Texte mithilfe künstlicher Intelligenz per Knopfdruck auf Verständlichkeit für unterschiedliche Sprachlevels.



Ziel ist dabei die optimale Textgestaltung für die Sprachstufen A1, A2 und B1 und damit eine bessere Verständlichkeit. Je nach ausgewählter Sprachstufe markiert die digitale Schreibassistenz relevante Textstellen und liefert konkrete Formulierungsvorschläge. Sämtliche Textformate lassen sich so schrittweise für die gewünschte Zielgruppe und Sprachstufe anpassen. Hilfreich ist das Tool damit u.a. für Gemeinden, Städte, Institutionen, Organisationen sowie B2C-Unternehmen, die möglichst vielfältige, breit gefächerte Zielgruppen erreichen wollen.



„Es freut uns besonders, capito digital im PR-Desk von APA-Comm anbieten zu können. So können wir niederschwellig helfen, aktuelle Informationen unserer Gesellschaft leichter verständlich zu machen. Das ist nicht nur ein Menschenrecht. Verständlichkeit bedeutet auch höhere Textqualität“, so Paul Anton Mayer, CDO & Manager von capito.



Zusätzlich unterstützt die Schreibassistenz bei Bedarf auch in Hinblick auf geschlechtergerechte Sprache: Eine integrierte Gendern-Funktion prüft, ob ein Text möglichst geschlechterneutral verfasst wurde, und liefert Hilfestellung zu Wortwahl und Formulierungen.



„Der PR-Desk bündelt seit zwei Jahren vielfältige Services für Kommunikationsverantwortliche rund um Verbreiten, Beobachten und Recherchieren auf einer zentralen Plattform. Mit capito digital entwickeln wir diese nun weiter und integrieren die erste externe Lösung. Zusätzlich unterstützen wir damit den Weg zu einer barrierefreien Kommunikation. capito verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich einfache Sprache – dieses Know-how kommt ab sofort Userinnen und Usern des PR-Desk zugute“, so Martin Wöckinger, Produktmanagement-Leiter und Prokurist APA-OTS Originaltext-Service.



Über APA-Comm:



APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und JournalistInnendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

Über capito:



Verstehen ist die Basis für ein selbstbestimmtes Leben: Das ist der Leitsatz des Grazer Unternehmens capito. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der leichten Sprache hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von digitalen Lösungen für die Sprachvereinfachung spezialisiert. Die Schreibassistenz capito digital ist das erste Ergebnis intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die künstliche Intelligenz von capito digital unterstützt dabei, Texte zu vereinfachen. Ziel ist es, schwierige Texte für alle Menschen flächendeckend verständlich zu machen. capito ist nicht zuletzt deshalb eines von nur zwei österreichischen Unternehmen, die es in den EIC-Accelerator der Europäischen Kommission geschafft haben. Das gesamte capito Netzwerk umfasst rund 80 Standorte im deutschen Sprachraum.

