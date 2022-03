VP-Ofenauer: „Der geistigen Landesverteidigung muss wieder neues Leben eingehaucht werden“

Neutralität trägt nur zur Sicherheit Österreichs bei, wenn diese Neutralität von allen Staaten akzeptiert und respektiert wird.

Wien (OTS) - „Die Klubobfrau der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, verkennt die Realität, wenn sie vermeint, dass das Grundprinzip unserer Neutralität unsere Sicherheit in der Vergangenheit gestärkt hat und das auch in Zukunft tun wird. Der Beitrag der Neutralität zur Sicherheit Österreichs besteht nur, wenn diese Neutralität – und damit auch die Unverletzlichkeit und Integrität des Staatsgebietes – von allen Staaten akzeptiert und respektiert wird. Wie das abläuft, wenn diese Integrität nicht respektiert wird, sehen wir am Beispiel der Ukraine: sie ist bei ihrer Verteidigung auf sich alleine gestellt. Aus diesem Grunde muss über die österreichische Neutralität und ihre Ausgestaltung ernsthaft diskutiert werden, denn sie ist nur eine Seite einer Medaille. Die zweite Seite ist die militärische Landesverteidigung im Gleichklang mit der zivilen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt der geistigen Landesverteidigung. Gerade der geistigen Landesverteidigung muss wieder neues Leben eingehaucht werden“, betont Friedrich Ofenauer, Bereichssprecher für Landesverteidigung und Katastrophenschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/