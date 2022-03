Sachslehner: „KPÖ steht wieder einmal auf der falschen Seite der Geschichte“

KPÖ-Landtagsabgeordneter Murgg feierte 2019 die von russischen Separatisten ausgerufene ‚fünfjährige Unabhängigkeit der Volksrepublik Donezk‘

Wien (OTS) - „Die KPÖ steht wieder einmal auf der falschen Seite der Geschichte. Denn während die russische Invasion in der Ukraine unvermindert weitergeht, wird einmal mehr deutlich, dass die KPÖ ihre bedingungslose Russland-Hörigkeit nicht aufgeben will. Neuester Beweis dafür ist das Auftauchen eines Videos, das den steirischen KPÖ-Landtagsabgeordneten Werner Murgg zeigt, wie er 2019 in der Ostukraine die von russischen Separatisten ausgerufene ‚fünfjährige Unabhängigkeit der Volksrepublik Donezk feiert‘. Dass ein langjähriger Landtagsabgeordneter einen Völkerrechtsbruch wie in Donezk nicht nur öffentlich gutheißt, sondern anlässlich des Jubiläums sogar vor Ort zelebriert, zeigt deutlich, dass die Kommunistische Partei in unserem Land keine politische Verantwortung tragen sollte“, betont die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/