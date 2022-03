Landgut Wien Cobenzl: Saisonstart mit buntem Osterprogramm am Wochenende und vielen Jungtieren

Ab sofort wieder jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet!

Wien (OTS) - Bald ist der Frühling wieder da und mit ihm jede Menge herziger Tierbabies, die sich über kleine und große BesucherInnen am Landgut Cobenzl freuen.

Die Bauernhoftiere verbringen wieder die meiste Zeit in ihren weitläufigen Freigehegen, und viele Lämmchen und Zicklein haben bereits das Licht der Welt erblickt.

Um die Wartezeit Rund um Ostern zu verkürzen, gibt es bereits jetzt Osterprogramme für die Kleinsten:

Osterzeit am Landgut

OSTERN wird am Landgut Cobenzl großgeschrieben! Neben echten Osterlämmern und Osterhasen haben die Kinder in den nächsten Wochen die Möglichkeit in der Osterhasenwerkstadt zu basteln und einen süßen Germteig – Osterpinzen zu backen. Dabei werden mit dem fachkundigen Team des Kinderbauernhofs die Zutaten für den Teig besprochen und die Kinder erfahren viel über die österliche Backtradition. Während die Osterpinzen aus köstlichem Germteig im Ofen gebacken werden, können die Kinder einen Rundgang durch die Ställe machen und all jene Tiere besuchen, die für das Osterfest wichtig sind. Um eine Anmeldung wird gebeten, da die Plätze begrenzt sind.

Happy Birthday!

Das ganze Jahr über beliebt sind die organisierten Geburtstagspartys, die für Kinder ab vier Jahren angeboten werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Themen, von der Piratenparty, Schatzsuche bis hin zur „Bäcker-Party“.

Alle Infos zu Preisen und Terminen sind auf www.landgutcobenzl.at sowie telefonisch unter 01/32 89 404-20 zu erfahren.

Tipp: Für EULE-Umweltprofis gilt ein ermäßigter Preis!

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Cobenzl Parkplatz

Öffnungszeiten:

täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Rückfragen & Kontakt:

Landgut Wien Cobenzl

Elvina Machleidt

Telefon: 01/32 89 404-30

Mobil: 0650 503 18 10

E-Mail: elvina.machleidt @ landgutcobenzl.at

www.landgutcobenzl.at