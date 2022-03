Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zur Eröffnung der Gartensaison u. a. mit Premiere „Die Wahrheit über Bio-Gärtnern“

Außerdem: Ausführliche Info-Strecke zu Krieg in der Ukraine mit „ORF III AKTUELL“ und „zeit.geschichte“-Doku

Wien (OTS) - Ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 7. März 2022 mit zahlreichen praktischen Tipps widmet sich der bevorstehenden Gartensaison mit u. a. der Dokupremiere „Die Wahrheit über Bio-Gärtnern“.

Von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Anschließend folgt ein „zeit.geschichte“-Dacapo der Doku „Ukraine – Grenzland zwischen Ost und West“ (13.00 Uhr). Um 13.45 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ (bis 17.10 Uhr) wieder zurück mit den jüngsten Ereignissen.

Der „ORF III Themenmontag“ zeigt eingangs in der neuen Dokumentation „Die Wahrheit über Bio-Gärtnern“ (20.15 Uhr), wie Hobbygärtner/innen ihre persönlichen Grünparadiese möglichst nachhaltig bewirtschaften können. Bio-Garteln boomt, seitdem immer mehr Menschen Chemie und Gift aus dem eigenen Garten verbannen wollen. Doch nicht alles, was biologisch ist, ist auch nachhaltig und damit ökologisch. Erde, Düngemittel, aber auch Gartenhilfsmittel wie etwa biologische Spritzmittel – ohne diese Bestandteile kommt kein Gärtner und keine Gärtnerin aus. Aber wie sicher kann man sein, hier wirklich zu ökologisch Unbedenklichem zu greifen? Gestalter Alfred Schwarz hat sich in der Welt der Bio-Gartenprodukte umgesehen, die bei näherer Betrachtung komplexer ist, als es zunächst den Anschein hat. Anschließend lotet die Produktion „Garteln, Bauen, Wohnen – Der große Lagerhaus-Check“ (21.05 Uhr) die Stärken und Schwächen der vor allem in ländlichen Regionen etablierten Großmarke aus, bevor die Sendung „Gartenmärkte – Worauf Sie aufpassen müssen“ (21.55 Uhr) wertvolle Tipps liefert. Der Themenabend schließt mit der Produktion „Schöne Gärten in trockenen Zeiten – Unterwegs mit den Wassersparern“ (22.45 Uhr).

