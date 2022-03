Siegfried Wolf wehrt sich gegen unrichtige Darstellung im „profil“

Wien (OTS) - In einem heute vom Nachrichtenmagazin „profil“ vorab veröffentlichten Interview mit dem ehemaligen OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss insinuieren Interviewer und Interviewter gleichermaßen, dass Professor Siegfried Wolf in seiner Funktion als Aufsichtsrat der damaligen ÖIAG dafür mitverantwortlich gewesen sei, dass Österreich heute seine Gasimporte zu 80% aus Russland beziehe.

„Das ist in mehrfacher Hinsicht falsch und irreführend“, betont dazu Samstag Siegfried Wolf in einer Stellungnahme. „Über Aktivitäten der OMV entschied einzig und allein der Vorstand der OMV und musste diese Entscheidungen von seinem eigenen Aufsichtsrat beschließen lassen, dem ich nie angehört habe. Ich habe auf Entscheidungen, welche Gas- oder andere Energie-Quellen die OMV erschließt oder woher die OMV ihr Gas oder ihr Öl bezieht nie direkt oder indirekt Einfluss ausgeübt.“ Er werde daher gegen jede Art der medialen Vorverurteilung und vor allem der unrichtigen Darstellung seiner Person in unrichtigen Zusammenhängen unverzüglich gerichtlich vorgehen. Er werde zu allen Sachverhalten insbesondere zum persönlichen und ehrenrührigen Rachefeldzug von Herrn Roiss zum richtigen Zeitpunkt entsprechend Stellung nehmen, schloss Wolf

