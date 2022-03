Grüne: Kogler, Stoytchev und Maurer gratulieren Olga Voglauer zur Wahl als Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen in Kärnten 2023

Mit Leib und Seele für ein besseres Klima

Wien (OTS) - Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, gratuliert der Kärntner Landessprecherin und Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer zum beeindruckenden Wahlergebnis bei der Landesversammlung: „Olga ist die richtige starke weibliche Stimme für Kärnten. Sie setzt sich wie keine andere in Kärnten für die ökosoziale Wende ein. Wir teilen eine klare Überzeugung, nämlich, dass Wirtschaft und Umwelt einander nicht ausschließen dürfen, sondern ergänzen müssen. Durchsetzungsstark, nahe an den Menschen, sympathisch: Um Kärnten zum Klimaland Nummer eins zu machen, ist sie die Richtige.“

Die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Angela Stoytchev, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Olga Voglauer eine starke Stimme für den Klimaschutz in die Landtagswahlen 2023 schicken. Bessere Lebensqualität für uns, unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen – dafür setzt sie sich mit Leib und Seele ein.“

Die Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer freut sich: „Olga Voglauer ist eine Kämpferin und eine Politikerin, die anpackt und umsetzt. Sie steht für saubere Politik und saubere Umwelt. Beispielsweise mit ihrer lautstarken Kritik an der Fehlbesetzung bei der Leitung des Kärntner Verfassungsschutzes. So geht Politik mit Haltung. Ich freue mich, dass sie mit einem großartigen Ergebnis zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen gewählt wurde und als Landessprecherin der Kärntner Grünen bestätigt wurde.“

„Dem gesamten Wahlkampfteam der Kärntner Grünen wünschen wir schon jetzt viel Kraft und einen langen Atem. Mit Euch zieht wieder mehr Klimaschutz in den Kärntner Landtag ein, es ist wichtig, dass die Grünen auch in Kärnten wieder in Verantwortung kommen!“, schließen Kogler, Stoytchev und Maurer.

Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at