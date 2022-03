„Starmania 22“: Rund 1,1 Millionen waren beim Show-Auftakt in ORF 1 dabei

Wien (OTS) - Bei der ersten Qualifikationsshow von „Starmania 22“ sangen 14 stimmgewaltige Talente um sieben Tickets für die erste Finalrunde – bis zu 463.00 Menschen wollten sich den Auftakt der neuen Staffel am 4. März 2022 in ORF 1 nicht entgehen lassen. Den Startschuss für die neue Staffel um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 15 Prozent. Bei der Entscheidung saßen 414.000 Menschen gespannt vor den Bildschirmen (Marktanteil 19 Prozent). Sehr gut genutzt wurde die erste „Starmania 22“-Show vom jungen Publikum. In der Zielgruppe der 12-29jährigen lag der Marktanteil bei der Show bei 28 Prozent, bei der Entscheidung bei 35 Prozent, bei den 12-49jährigen bei 21 Prozent bzw. 24 Prozent. Mit 1,129 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (weitester Seherkreis) verfolgten 15 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung zumindest kurz den „Starmania 22“-Abend in ORF 1.

Diese sieben „Starmaniacs“ dürfen sich über den Aufstieg in die erste Finalshow freuen (in alphabetischer Reihenfolge):

Khira Ayers: Die 19-Jährige aus Wien ist Schülerin.

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich.

Nadja Inzko: Die 26-jährige Sozialpädagogin kommt aus Klagenfurt in Kärnten.

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg.

Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Musiker.

Valentina Thoms: Die 15-jährige Schülerin lebt in Altmünster am Traunsee.

„Starmania 22“ – Live on Tour

Große Stimmen live erleben: Die Finalistinnen und Finalisten von „Starmania 22“ gehen im Sommer 2022 – wenn es zu diesem Zeitpunkt coronabedingt möglich ist und unter Einhaltung aller dann geltenden Sicherheitsmaßnahmen – auf große Live-Tour durch Österreich. Die Fans der jungen Talente dürfen sich auf die Songs aus den Finalshows, Duette und Gruppennummern freuen. Außerdem sorgen ein eigens arrangiertes Opening, Rückblicke auf die Highlights und die bewegendsten Momente der Show für ein unvergessliches Erlebnis. Tickets sind auf Oeticket sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket@nxp.at erhältlich. Im Falle einer coronabedingten Absage der Tour oder einzelner Konzerte wird der Ticketpreis rückerstattet.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4 „Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Show-Vorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag, zu finden auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag steht von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von leider geil bis leider nein. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

Das multimediale Online-Package auf starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at liefert von täglichen News über exklusive Storys, Interviews und Fotostrecken bis zu umfassenden Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten alles, was das Fanherz begehrt. Der ORF TELETEXT berichtet in seinen Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ über die ORF-Castingshow. #Starmania22: Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es zahlreiche Infos zur Show und zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch auf TikTok ein eigener Channel (@ORFstarmania) zahlreiche Inhalte ganz im Stil der Social-Media-Plattform.









