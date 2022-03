ÖGB-Schumann: 2,5 G muss in Kindergärten weiterhin gelten

„Beschäftigte und Kinder in Kindergärten haben den gleichen Schutz verdient, der auch in Schulen gilt.“

Wien (OTS) - Bisher galten für Beschäftigte in Kindergärten und Schulen die gleichen Corona-Regeln – das ist seit heute vorbei: In elementaren Bildungseinrichtungen ist kein 3G-Nachweis mehr nötig. „Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Die Bundesregierung muss hier dringend reagieren und einheitliche Regelungen schaffen. Den Beschäftigten in der Elementarpädagogik steht der gleiche Schutz zu, wie ihren KollegInnen in den Schulen“, fordert ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. „Unsere Kindergärten sind viel mehr als Betreuungsreinrichtungen. Dort bekommen unsere Kinder ihre erste und ganz wesentliche Bildung. Sie dürfen nicht länger ignoriert werden“, so Schumann weiter.

„Es geht dabei um den Schutz aller Beteiligten, die der Pandemie ansonsten ausgeliefert werden. Vor allem die Kinder können sich ja nach aktuellem Stand noch gar nicht durch eine Impfung schützen“, erinnert Schumann. „Entweder sind unsere Kindergärten der Bundesregierung egal oder sie hat sie einfach vergessen. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre“, hält die ÖGB-Vizepräsidentin fest und fügt noch hinzu: „Angesichts der immer noch extrem hohen Infektionszahlen ist alles andere, als sinnvoller Schutz in den Kindergärten, nicht einmal ansatzweise nachvollziehbar.“

