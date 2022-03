Neue Startliste für den Auftakt von „Starmania 22“ am 4. März

Jennifer Muhozi ersetzt Katharina Stiedl und singt „Love on the Brain“ von Rihanna

Wien (OTS) - Auf der Startliste für die heutige Auftaktshow von „Starmania 22“ am Freitag, dem 4. März 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 steht ein neuer Name: Jennifer Muhozi. Die 19-jährige Wienerin ersetzt Katharina Stiedl, die krankheitsbedingt nicht an den Start gehen kann und nun stattdessen in der zweiten Qualifikationsshow am 11. März auf der Bühne stehen soll.

Jennifer Muhozi will mit „Love on the Brain“ von Rihanna überzeugen. Jennifer Muhozi: „Ich freue mich darauf, zu sehen, was in mir steckt. Im Alter von vier Jahren bin ich zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Seitdem singe ich auch manchmal in der Band meines Vaters.“

Show 1 am 4. März, live ab 20.15 Uhr, ORF 1: Die neue Kandidatinnen-und Kandidaten-Liste (in alphabetischer Reihenfolge):

Khira Ayers: Die 19-Jährige aus Wien ist Schülerin und singt „Wenn du mich lässt“ von LEA.

Josef Baumgartner: Der 19-jährige Grundwehrdiener kommt aus Obdach in der Steiermark. Sein Song ist „You’ll Never Find Another Love Like Mine“ von Michael Bublé.

Hannah Ehgartner: Die 17-jährige Schülerin kommt aus Hof bei Salzburg. Sie gibt „Good 4 U“ von Olivia Rodrigo zum Besten.

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker. Er tritt mit „Magneten“ von Johannes Oerding auf.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich und steht mit „Wenn sie tanzt“ von Max Giesinger auf der Bühne.

Philip Handzel: Der 21-jährige Wiener ist Lehramtsstudent für die Primarstufe. Er geht mit „Bad Habits“ von Ed Sheeran an den Start.

Nadja Inzko: Die 26-jährige Sozialpädagogin kommt aus Klagenfurt und singt „Dear Mr. President“ von P!nk.

Stella Kranner: Die 23-jährige Wienerin macht derzeit das Lehramtsstudium für die Primarstufe. Ihr Song ist „A Glock’n, die 24 Stunden läut’“ von Marianne Mendt.

Maria-Luise Leitner: Die 17-jährige Schülerin lebt in St. Georgen in der Steiermark. Sie gibt „Domino“ von Jessie J. zum Besten.

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg und tritt mit „Von Mellau bis nach Schoppernau“ von HMBC auf.

Jennifer Muhozi: Die 19-jährige Wienerin ist auszubildende Rettungssanitäterin und geht mit „Love on the Brain“ von Rihanna an den Start.

Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Musiker. Er steht mit „Living Next Door to Alice“ von Smokie auf der Bühne.

Samira Lea Summer: Die 21-Jährige studiert das Fach „Music Technology Specialist“, kommt aus Wien und singt „A Million Dreams“ von P!nk.

Valentina Thoms: Die 15-jährige Schülerin kommt aus Altmünster am Traunsee. Ihr Song ist „idontwannabeyouanymore“ von Billie Eilish.

