Ofenauer: Unser Bundesheer kann dank unserer Verteidigungsministerin seine Aufgaben erfüllen!

ÖVP-Wehrsprecher: SPÖ hat das Heer budgetär ausgehungert und will sich jetzt als Kämpferin für das Heer inszenieren!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die SPÖ hat das Bundesheer jahrelang links liegen gelassen, wesentliche Beschaffungen nicht durchgeführt und sich sogar für die Abschaffung der Wehrpflicht eingesetzt, was nur durch das deutliche Votum der Volksabstimmung verhindert werden konnte. Jetzt versucht sie, sich als Kämpferin für das Heer zu inszenieren. Das ist nicht nur unglaubwürdig und lächerlich, sondern auch geschmacklos“, hilft ÖVP-Wehrsprecher Abg. Friedrich Ofenauer SPÖ-Wehrsprecher Laimer und den SPÖ-Granden sprichwörtlich auf die Sprünge:

Das Bundesheer, für die ÖVP stets ein wichtiger Faktor für die innere und äußere Sicherheit unseres Landes, wurde durch eine Reihe von SPÖ-Bundeskanzlern und Verteidigungsministern wahrhaft ausgehungert, nennt Ofenauer beispielhaft die SPÖ-Namen Faymann und Darabos. „Erst mit der aktuellen ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner konnte ein Richtungswechsel beim Budget durchgesetzt werden, und das Bundesheer kann sich wieder besser auf seine Aufgaben konzentrieren und vorbereiten.

In den letzten Jahren habe es beim Budget für die Landesverteidigung eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung gegeben, führte Ofenauer an: seit 2015 ist das Budget für diesen wichtigen Bereich auf 2,713 Milliarden Euro im Jahr 2022 angestiegen. Damit kann das österreichische Bundesheer weiterhin seine Aufgaben erfüllen – von der militärischen Landesverteidigung bis zu den Assistenz- und Katastropheneinsätzen. Das alles ist in unseren unsicher gewordenen Zeiten im Interesse unseres Landes und seiner Menschen sehr wichtig und der Umsicht und Durchsetzungskraft der Ministerin zu verdanken. Mit der SPÖ wäre das nicht möglich gewesen.“

