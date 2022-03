ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 10 von 07. März 2022 bis 13. März 2022)

Montag, 07. März 2022

NRP Wolfgang Sobotka reist nach Prag (bis 08.03.)

EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an der Plenarwoche in Straßburg teil (bis 10.03.)

Enquete im Parlament zur Arbeitslosenversicherung Neu mit BM Martin Kocher, internationalen Experten und den Vertreterinnen und Vertretern der Parlamentsparteien

16:30 BM Margarete Schramböck veranstaltet im Zuge des „Lets talk business“-Formats auf Instagram einen Live-Talk mit Lorena Skiljan (Nobile Group) (digital)

10:00 BM Klaudia Tanner nimmt an der MilAk Containereröffnung und Präsentation "100 Jahre Verfassungsgerichtshof in der Schulstadt Wiener Neustadt" an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt teil

12:00 Firmenbesuch „Diamond Aircraft Industries GmbH“ von BM Klaudia Tanner (Nikolaus-August-Otto-Straße 5, 2700 Wiener Neustadt)

17:30 BM Klaudia Tanner besucht mit Abg.z.NR Georg Strasser den Betrieb bei „Fa. Fonatsch“ in Melk (Fonatsch GmbH, Industriestraße 6, 3390 Melk)

Dienstag, 08. März 2022

11:30 BM Klaudia Tanner besucht anlässlich des Weltfrauentages Militärpolizistinnen in der Maria-Theresien-Kaserne (MTK, Am Fasangarten 2, 1130 Wien)

Bundesländertag von BM Margarete Schramböck (Oberösterreich)

Bundesländertag von BM Martin Kocher (Oberösterreich)

Donnerstag, 10. März 2022

10:00 Truppenbesuch samt Spatenstich von BM Klaudia Tanner in Allentsteig (3804 Allentsteig)

17:30 BM Margarete Schramböck nimmt gemeinsam mit anderen Wirtschaftsvertretern an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des EY Leaders Forum teil (Palais Berg)

Freitag, 11. März 2022

BM Klaudia Tanner nimmt mit GenStbCh Robert Brieger an der Kranzniederlegung anlässlich der Annexion Österreichs durch das NS-Regime 1938 teil (Äußeres Burgtor im Weiheraum, 1010 Wien)

Bundesländertag von BM Margarete Schramböck (Tirol)

Bundesländertag von BM Martin Kocher (Niederösterreich)

BM Magnus Brunner beim Antrittsbesuch bei der Weltbank und Treffen mit Axel van Trotsenburg, Managing Director of Operations der Weltbank

10:00 MEP Lukas Mandl spricht mit Schülerinnen und Schülern am BORG Deutschlandsberg im Zuge einer Diskussion mit Abgeordneten aus mehreren Parteien

10:00 Pressekonferenz betreffend der Sanierung der Synagoge mit NRP Wolfgang Sobotka und LH Johanna Mikl-Leitner (St. Pölten)

Samstag, 12. März 2022

EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an der Plenarsitzung zur Konferenz zur Zukunft Europas teil

