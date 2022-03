Rotkreuz-Delegierte starten in Ukraine-Einsatz

Das Rote Kreuz schickt in den kommenden Tagen drei Delegierte in den Ukraine-Einsatz

Wien (OTS) - Das Rote Kreuz hat einen humanitären Großeinsatz gestartet, um den Betroffenen des Konflikts in der Ukraine zu helfen. Jetzt entsendet auch das Österreichische Rote Kreuz Delegierte in die Krisenregion.



Der Oberösterreicher Georg Ecker wird mit einem Assessment Team vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) entsandt, um in weiterhin zugänglichen Gebieten in der Ukraine den Hilfsbedarf in der Wasserversorgung zu evaluieren.

„Mein Team wird sich im Westen in der Grenzregion aufhalten. Für uns hat jetzt oberste Priorität, Geflüchtete mit Wasser zu versorgen. Dann helfen wir weiter östlich, wo die Wasserversorgung durch den Konflikt unterbrochen wurde. Natürlich gehe ich mit dem nötigen Respekt in so einen Einsatz – aber die Menschen brauchen uns jetzt, mit jeder Stunde verschlimmert sich die Lage vor Ort“, sagt Georg Ecker.

Die Salzburgerin Lidwina Dox wird von Budapest aus die Hilfe für Menschen auf der Flucht organisieren, dabei aber auch in den betroffenen Ländern unterwegs sein, um sich mit den nationalen Rotkreuzgesellschaften abzustimmen.

Der Wiener Martin Krottmayer wird in Brüssel als Schnittstelle zur Europäischen Union wichtige Abstimmungsarbeit in den Bereichen Organisation, Finanzierung und Zivilschutz übernehmen.

Hilfslieferungen aus Österreich im Wert von über 2 Mio. Euro geplant

Zusätzlich zur Expert:innen-Entsendungen schickt das Österreichische Rote Kreuz auch Hilfslieferungen im Wert von über zwei Millionen Euro in die Ukraine und die Nachbarländer für Menschen in Not. Am Mittwoch ist der erste LWK mit 3.500 Decken für Menschen in der Grenzregion Uschgorod angekommen. Weiter Lieferungen von 33.000 Hygienekits, 500 Feldbetten, weiteren Decken sowie Zelten sind in Vorbereitung. Dabei steht das Rote Kreuz im ständigen Austausch mit den Rotkreuz-Gesellschaften der Ukraine und deren Nachbarstaaten und erhält dadurch detaillierte Informationen was genau vor Ort gebraucht wird.

