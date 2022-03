Sachslehner: „Es wird immer deutlicher sichtbar, dass die SPÖ mutmaßlich Umfragen manipuliert hat“

Auch der verurteilte Dirty-Campaigning-Spezialist der SPÖ, Tal Silberstein, soll in die Manipulation von Umfragen zu Gunsten der SPÖ involviert sein

Wien (OTS) - „Je mehr von der Aussage der Meinungsforscherin Sabine B. bekannt wird, desto deutlicher wird sichtbar, dass die SPÖ in der Vergangenheit mutmaßlich Umfragen manipuliert hat. Laut Medienberichten soll die SPÖ zwischen 2011 und 2013 für mehr als eine Million Euro Umfragen in Auftrag gegeben haben, deren Ergebnisse von der Partei selbst bestimmt wurden. Laut Aussage der Meinungsforscherin sei sie währenddessen von Seiten der SPÖ-Parteiführung massiv unter Druck gesetzt worden“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, und weiter: „Die Volkspartei hat sich zu jeder Zeit an der Aufklärung aller Vorwürfe beteiligt – mit Erfolg, denn sie konnten mittlerweile entkräftet werden. Von Seiten der SPÖ ist hingegen nur Schweigen zu vernehmen, seitdem die Partei in der Aussage der Meinungsforscherin schwer belastet wurde. Es liegt in der Verantwortung aller damals Beteiligten, aber auch in jener der aktuellen Parteichefin, Pamela Rendi-Wagner, das Schweigen zu brechen und reinen Tisch zu machen.“

Zudem verweist ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner darauf, dass auch der verurteilte Dirty-Campaigning-Spezialist der SPÖ, Tal Silberstein, in die Manipulation von Umfragen zu Gunsten der SPÖ involviert gewesen sein soll: „Silberstein soll operativ bei Studien mitgearbeitet haben, die Rechnung wurde jedoch dann auf die SPÖ-Bundespartei umgeschrieben. Bei allen Projekten, an denen Silberstein in der SPÖ beteiligt war, scheint es nicht mit rechten Dingen zugegangen zu sein.“

