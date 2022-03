GRÜNE – TERMINE

Vom 7. bis 13. März 2022

Montag, 7. März

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt am informellen EU-Kulturminister:innen-Rat in Angers, Frankreich teil.

10 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler nimmt an der Eröffnung der Leichtathletikhalle - Olympiazentrum St. Pölten teil. Ort: Sportzentrum NÖ, Dr. Adolf-Schärf-Straße 25, 3151 St. Pölten.

Dienstag, 8. März

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt am informellen EU-Kulturminister:innen-Rat in Angers, Frankreich teil.

17 Uhr: Justizministerin Alma Zadić nimmt gemeinsam mit den Menschenrechtsexpertinnen Renate Winter, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Asma Aiad und Karin Lukas an der Podiumsdiskussion „Frauenwege im Menschenrechtsbereich: Über Potentiale und Herausforderungen“ im Rahmen der Reihe „Justiz spricht“ teil. Ort: Kleiner Festsaal des Justizministeriums, Museumsstraße 7, 1070 Wien. Anmeldung bitte an die BMJ-Medienstelle unter medienstelle.ressort@bmj.gv.at bis spätestens 12:00 Uhr am Tag der Veranstaltung.

