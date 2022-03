Staatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Schauspieler Christian Futterknecht

Wien (OTS) - "Der große Schauspieler und Publikumsliebling Christian Futterknecht hat - ausgehend von seinem Engagement in der Josefstadt - weitreichende Spuren auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum hinterlassen", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute zum Ableben des langjährigen Ensemblemitlieds des Theaters in der Josefstadt. "Der Träger des Ehrenkreuzes der Republik und des Raimund-Ringes vermittelte dabei in seinen Rollen immer auch das Suchen nach einer besseren Welt und bestach am Theater, sowie in Film und Fernsehen durch seine Vielseitigkeit. Wir trauern um einen begnadeten Verwandlungskünstler, der im Alter von 76 Jahren von uns gegangen ist."

