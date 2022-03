Doppeltes Glück bei Leiner Vösendorf – zwei Einkaufsgutscheine im Wert von je 5.000 Euro an nur einem Tag

Wien (OTS) - Eine ganz besondere Aktion gab es für alle Leiner Wohntraum-Clubmitglieder mit Stammfiliale in Vösendorf im Februar: Mit einem per Post versandten Schlüssel konnten sie Tresore im Einrichtungshaus öffnen und bis zu 5.000 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen gewinnen. An nur einem Tag hatten gleich zwei Leiner-Kundinnen das große Glück und knackten mit ihrem Schlüssel den Jackpot. Sie können nun aus dem riesigen Sortiment an Möbeln und Wohnaccessoires ihre neuen Traumstücke im Wert von je 5.000 Euro für ein gemütliches Zuhause aussuchen. Aber auch alle anderen Club-Mitglieder durften sich im Aktionszeitraum freuen und gingen nicht leer aus, denn jeder Schlüssel war ein Gewinn. Insgesamt hat Leiner Vösendorf Preise in Höhe von knapp 30.000 Euro verlost.

Mitglied sein zahlt sich aus

Der Leiner Wohntraum-Club bietet jede Menge besondere Vorteile: Bei jedem Einkauf sammeln KundInnen wertvolle „Leiner-Münzen“, die bares Geld wert sind. Zusätzlich gibt es neben Gewinnspielen auch attraktive Sonderaktionen für alle Mitglieder, das hauseigene Nähservice kann kostenlos in Anspruch genommen werden und auch ohne Originalrechnung haben Leiner Wohntraum-Clubmitglieder ein 100-Tage-Rückgaberecht. Anmelden können sich Interessierte entweder online oder in einem der 14 Leiner-Einrichtungshäuser in Österreich.

Leiner Wien Vösendorf

Nordring 13, 2331 Vösendorf

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:30-19 Uhr & Sa 9-18 Uhr

Über Leiner

Mit der Gründung im Jahr 1910 verfügt die Rudolf Leiner GmbH über mehr als 100 Jahre Fachkompetenz im Möbelhandel. In 14 Einrichtungshäusern bietet das österreichische Traditionsunternehmen qualitative Möbel und Wohnaccessoires bekannter heimischer und internationaler Marken – auch im Premiumsegment – zu einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis. EinrichtungsexpertInnen stehen KundInnen während des gesamten Planungsprozesses und darüber hinaus zur Seite. Mit einem Servicekomplettpaket, das keine Wünsche offenlässt, erfüllt das Unternehmen individuelle Wohnträume für sämtliche Innen- und Außenbereiche. Das neue Expresslieferservice ermöglicht zudem eine Zustellung aller lagernden Möbel in ganz Österreich innerhalb von nur 24 Stunden. Seit 2018 ist das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten Teil der SIGNA Retail Gruppe und wird von CEO Reinhold Gütebier geführt.

