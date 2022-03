Noch eine Woche: Psychotherapie im Fokus des EAP Kongresses

Der EAP Kongress am 12. und 13. März rückt die mentale Gesundheit stärker ins Rampenlicht.

Wien (OTS) - Der Countdown zum geplanten Psychotherapeut:innen Kongress der internationalen EAP Organisation läuft: Am 12. und 13. März findet für die European Association for Psychotherapy (EAP) der EAP Kongress unter dem Titel „The Hope of Psychotherapy for our Endangered World“ statt. Der europäische Dachverband für Psychotherapeut:innen umfasst 42 europäische Länder und ist als Non-Government-Organisation der EU gelistet. Als Mitglied des World Council for Psychotherapy (WCP) und als internationales NGO hat die EAP einen Beraterstatus beim Europarat (consultative status) inne. Die Vorsitzende der EAP, Patricia Hunt, berät darüber hinaus auch EU-Institutionen und europäische Gesundheitsminister:innen. „ Unsere mentale Gesundheit ist von immenser Bedeutung und stark unter Druck “, sagt KRAFTKINZ-Geschäftsführerin Birgit Kraft-Kinz und meint weiter: „ Wir freuen uns sehr, dass wir den internationalen Kongress ausrichten dürfen und hoffen, dass Hoffnung und Zuversicht zurückkehren. “ Aus diesem Grund nimmt sich der EAP Kongress am 12. und 13. März zum Ziel, die Benefits von Psychotherapie und die Leistungen von Psychotherapeut:innen hervorzuheben. Gerade hier ist ein persönlicher Austausch notwendig, den der Kongress gewährleisten soll.



Internationale Psychotherapie-Vorreiter

Neben Psychotherapie-Legende Professor Irvin Yalom (USA) mit seiner Keynote „The Matters of Life and Death“ und Professorin Emmy van Deurzen (Vereinigtes Königreich) mit ihrer Keynote „Rising from our Existential Crisis: Widening the Human Horizon“ ist ein Schwerpunkt des Kongresses der Round-Table der Past Presidents. Diskutiert wird die Bedeutung der Psychotherapie der einzelnen Länder sowie im europäischen Vergleich zwischen Professor Janos Harmatta 1991-1992 (Ungarn), Professor Willy Szafran 1994-1995 (Belgien), Professor Victor Makarov 2000-2001 (Russland), Professorin Cornelia Krause-Girth 2001-2003 (Deutschland), Paul Boyesen 2003-2005 (Frankreich), Prof Alexander Filts 2005-2007 (Ukraine), Adrian Rhodes 2011-2013 (Vereinigtes Königreich), Prof Eugenijus Laurinaitis 2013-2015 (Litauen), Celia Scanlan 2015-2017 (Schottland) und Charles Cassar 2019-2021 (Malta). Durch das Programm führt die amtierende EAP-Präsidentin Patricia Hunt (Vereinigtes Königreich).

Über den EAP Kongress

Der europäische Verband der Psychotherapeut:innen (European Association for Psychotherapy, EAP) feiert am 12. und 13. März 2022 sein 30-jähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Jubiläums veranstaltet der EAP einen Kongress, der sich an etablierte Psychotherapeut:innen sowie Psychotherapeut:innen in Ausbildung und unter Supervision richtet. Im Kontext der aktuellen Situation wird der Kongress offen für alle Interessierten per Livestream in übertragen. Er wird in englischer Sprache abgehalten und ins Deutsche, Französische und Russische gedolmetscht. Tickets sind ab sofort und bis zum 11. März buchbar unter www.eap-hope.at.

