21. Bezirk: Ende der Ausstellung „Kino, Theater, Varieté“

Bezirksmuseum Floridsdorf am 6. März von 10.00 bis 12.00 Uhr offen

Wien (OTS/RK) - Eine gut besuchte Sonder-Ausstellung in den Räumen des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) geht dem Ende zu: Nur mehr am Sonntag, 6. März, kann die informative Schau mit dem Titel „Kino, Theater, Varieté in Floridsdorf“ betrachtet werden. Geöffnet ist das Museum an dem Tag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gerne nimmt das ehrenamtlich wirkende Museumsteam (Leiter: Ferdinand Lesmeister) Spenden der Besucherinnen und Besucher an. Gezeigt werden Fotos, Texte und Objekte, die Auskunft über einstmalige Unterhaltungsbetriebe im 21. Bezirk geben. Mehr Informationen: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Amüsement für die Familie: „Die lustigen Küchenfeen“

Das Publikum wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben ersucht. In der Schau „Kino, Theater, Varieté in Floridsdorf“ sind Lichtbilder, Plakate, Eintrittskarten, Programmzettel, ein antiquierter Projektor und weitere Exponate zu sehen. Zum Beispiel wurde seinerzeit im „Kino Poppenwimmer“ der Film „Die Tochter des Urwaldes“ vorgeführt. Beim bunten „Familien-Abend“ in einem Kaffeehaus standen Darbietungen wie „Die eifersüchtige Schusterin“, „Die lustigen Küchenfeen“ und „Eine Rosskur“ auf dem Programm. Details zum Museum finden Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

