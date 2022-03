"MUT für die Ukraine": Verein MUT startet Hilfsaktion mit Spendenaufruf

Drei Abgabestellen für Sachspenden in Wien und Salzburg geöffnet

Wien/Salzburg (OTS) - Der 2005 gegründete Verein MUT (Mensch, Umwelt, Tier) hat es sich zur Aufgabe gemacht, schnell und unbürokratisch in Notsituationen zu helfen. Ob in der Not- und Obdachlosenhilfe, beim Betrieb von Notunterkünften, in der Lebensmittelrettung sowie im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes.

Angesichts des immensen Leids in der Ukraine hat der Verein nun die Aktion „MUT für die Ukraine“ ins Leben gerufen. Um die Schutzsuchenden bestmöglich zu unterstützen, bringen wir dringend benötigte Hilfsgüter an die Ukrainische Grenze, um sie vor Ort an die humanitären Organisationen zu verteilen. So können Sie dabei mithelfen:

Sachspenden

Benötigt werden u.a. Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Kleidung, etc. Eine Liste ist unter https://verein-mut.eu/ukraine abrufbar. Drei Abgabestellen sind ab sofort geöffnet:

MUT Vereinszentrum

Rechte Wienzeile 37, 1040 Wien (Mo–Fr 10–16 Uhr);



MUT Verwaltung

Neulerchenfelder Straße 35, 1160 Wien (Mo–Do 8–16 Uhr; Fr 8-14

Uhr);



Kostnix-Laden, Paris Lodron Straße 32, 5020 Salzburg

(Mo, Mi, Do 9-13 Uhr; Di 14–18 Uhr; Fr 12–16 Uhr);

Geldspenden



Der Verein hat 2.000€ als Grundstock in den Spendentopf gelegt, um weitere benötigte Güter zuzukaufen. Online-Spendenkonto auf https://verein-mut.eu/ukraine oder via Überweisung: IBAN: AT55 1860 0000 1071 9797 (BIC: VKBLAT2L) unter dem Stichwort „MUT für die Ukraine“. Jeder Euro hilft!

Rückfragen & Kontakt:

presse @ verein-mut.eu