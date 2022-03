Mit Digitalisierung quer durch Österreich: PH-Rektoren Vogel und Brauchle erfreut über Kooperationsabschluss

Die Pädagogische Hochschule Oberösterreich bietet ab sofort ein gemeinsames Fernstudium für das Volksschullehramt mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg an

Linz (OTS) - In Anwesenheit von Bundesminister ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek unterschrieben heute die Rektoren Dr. Dr. Walter Vogel (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) und Univ.-Doz. Dr. Gernot Brauchle (Pädagogische Hochschule Vorarlberg) einen besonderen Kooperationsvertrag: „Das Kooperations-Fernstudium mit Vorarlberg ist ein Meilenstein an unserer Hochschule. Seit zwei Jahren bieten wir Lehramtsstudien auch als ‚Fernstudien‘ an. Die Nachfrage ist enorm und wir haben Studierende aus allen neun Bundesländern. Nun wird zusätzlich in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg ein Lehramts-Fernstudium speziell für Studierende aus dem Ländle angeboten. Denn Digitalisierung ist auch in der Pädagog*innenausbildung das Zukunftsthema,“ so Rektor Walter Vogel.

„Durch die Pandemie hat die Digitalisierung im Bildungsbereich auf allen Ebenen einen enormen Schub erfahren. Durch attraktive, digital-inklusive Angebote im Bereich der Lehrer/innen-Bildung werden auch hier neue Angebote geschaffen. Dieses Fernstudium ist ein gutes Beispiel dafür, wie Bildung durch Digitalisierung örtlich flexibel angeboten werden kann“, so Bundesminister Polaschek zum Kooperationsabschluss.

Präsenzteile des Studiums finden an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg in Feldkirch statt. Die Fernstudienteile werden von der Pädagogische Hochschule Oberösterreich angeboten und können so online – von zuhause aus – absolviert werden. „Mit dieser Organisationsform wird sichergestellt, dass Vorarlberger Studierende - von ihrem Heimatbundesland aus - ihr gesamtes Studium absolvieren können. Für uns ist das ‚Fernstudium Volksschule‘ eine wesentliche Maßnahme um einerseits Familie, Beruf und Studium vereinen zu können und andererseits dazu beizutragen, den Lehrer*innenbedarf nachhaltig zu sichern,“ so Rektor Gernot Brauchle.

Fotocredits: „BKA/Andy Wenzel“

