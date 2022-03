ÖPBV: Mario He holt EM Bronze

Der Vorarlberger und Weltranglistensiebte Mario He holt bei den Pool Billard Europameisterschaften Bronze im 14/1 endlos Bewerb.

Wien (OTS) - Mario He gewinnt bei den in Laško, Slowenien, vom 02.03. – 12.03.2022 stattfindenden Europameisterschaften Bronze im Auftaktbewerb 14/1 endlos und damit Österreichs erste Medaille. Der Vorarlberger, der sich ohne Matchniederlage bis ins Halbfinale durchkämpfte, unterlag schlussendlich dem Tschechen Roman Hybler. He war zu Beginn des Halbfinales noch mit 80:30 Punkten in Führung, ehe Hybler mit einer Punkteserie von 95 das Spiel für sich entschied. „Wenn man in einem Wettkampf bis ins Halbfinale kommt, will man auch unbedingt gewinnen, aber heute sollte es nicht sein. Ich fühle mich trotzdem gut und freue mich über den guten Start in die diesjährigen Wettkämpfe“, so He.

Der Deutsche Joschua Filler krönte sich mit einem 125:50 Erfolg gegen Hybler zum neuen 14/1 endlos Europameister. Am Freitag, dem 04.03.2022, um 9 Uhr beginnt für He und das restliche Team Austria der 10-Ball Bewerb.

