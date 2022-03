Sterling Publishing erwirbt Boxer Books

New York, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) - Sterling Publishing gab heute die Übernahme von Boxer Books, PLC bekannt, einem unabhängigen Kinderbuchverlag mit Sitz in London, der sich auf Bilderbücher für Kinder bis zu 7 Jahren spezialisiert hat. Diese Übernahme ergänzt die bestehenden Verlagsgeschäfte von Sterling, einschließlich des Ankerverlags Union Square & Co, der nun Kinderbücher unter seinen Imprints Union Square Kids und Boxer Books veröffentlichen wird.

Der Kauf umfasst mehr als 200 Backlist-Titel und Dutzende von Frontlist-Projekten, die das Anegebot von Union Square & Co. im Bereich Säuglinge und Kleinkinder neben Union Square Kids erweitern werden.

„Wir sind stolz darauf, Boxer Books und dem Verlag David Bennett ein neues Zuhause zu geben. Ich bewundere schon seit langem seine kuratierte Herangehensweise an das Veröffentlichen von Kinderbüchern," sagt Emily Meehan, Chief Creative Officer und Verlegerin, Union Square & Co. „Seine Titel erforschen fantasievolle Ideen und Konzepte, alle mit einem großartigen Sinn für Stil und Design, und passen ideal zu der Mission von Union Square Kids, Bücher zu schaffen, die sowohl Kindern als auch Erwachsenen Spaß machen."

„Ich freue mich so, der Union Square & Co.-Familie beitreten zu können. Ich bin begeistert von der kreativen Energie des Teams und den neuen Märkten, die wir erreichen werden. Die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Kreativität konzentrieren zu können, während ich Boxer mit Union Square & Co. aufbaue, wird großartig sein," sagt David Bennett, Verleger und Inhaber von Boxer Books.

David Bennett wird Boxer Books weiterhin führen und direkt an Emily Meehan berichten.

Das Gechäft wurde am 25. Februar 2022 abgeschlossen. Union Square & Co. vertreibt derzeit Boxer Books in den USA, und der Vertrieb bleibt wie gewohnt bestehen. Im Vereinigten Königreich wird Boxer Books durch Bounce Marketing vertrieben.

INFORMATIONEN ZU UNION SQUARE & CO.

Union Square & Co. ist ein talentorientierter Verlag, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, herausragende Leistungen im zeitgenössischen Verlagswesen zu fördern und die Visionen unserer Schöpfer durch erstklassige Produktions-, Redaktions- und Designentscheidungen zu würdigen. Union Square & Co, LLC mit Hauptsitz in New York City ist eine Tochtergesellschaft von Sterling Publishing Co, Inc. und umfasst Puzzlewright Press, einen Hersteller von Pen-and-Paper-Rollenspielen, und Sterling Ethos, einen Vertrieb von magischen und mystischen Büchern und Produkten. Gehen Sie auf unionsquareandco.com.

INFORMATIONEN ZU BOXER BOOKS

Boxer Books ist ein kleiner, völlig unabhängiger Kinderbuchverlag mit Sitz in London. Er hat sich auf die Herausgabe kreativer Bilderbücher und Pappbilderbücher für Kinder bis zu 7 Jahren spezialisiert, die von aufstrebenden und etablierten Autoren und Illustratoren aus aller Welt stammen.

