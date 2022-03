BELVEDERE trauert um Josef Bauer

Späte Anerkennung als Visionär und Konzeptkünstler

Josef Bauer war ein kritischer Beobachter der Sprache, ein zutiefst reflektierter Denker und eine wegweisende Persönlichkeit in der Konzeptkunst. Er hat uns ein reiches künstlerisches Erbe hinterlassen, und alle, die sich mit seiner Kunst auseinandergesetzt haben, wurden in ihrem Denken über Raum und Sprache für immer verändert. Die ihn persönlich kannten, trauern um einen klugen und humorvollen Menschen Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere

Wien (OTS) - Das Belvedere zeigt sich tief betroffen von der Nachricht über den Tod des Avantgardekünstlers Josef Bauer. Der 1934 in Wels geborene Konzept- und Medienartist nahm in seiner Arbeit vieles vorweg, das die Kunst der letzten Jahrzehnte beeinflusste: Er kombinierte Sprachzeichen mit Objekten und setzte die Elemente im Raum und in der Landschaft miteinander und mit dem menschlichen Körper in Beziehung, er dekonstruierte zeitgeschichtliche Archivalien und Bilder aus Massenmedien. Das Belvedere 21 würdigte im Jahr 2019 den Visionär mit einer Personale: „Demonstration“, so der Ausstellungstitel, war eine Hommage an seine reflektierte Auseinandersetzung mit politischen Strömungen wie Nationalsozialismus und Rechtspopulismus. Im Bestand des Belvedere befinden sich 29 Werke des Künstlers.

Neben dem Belvedere 21 waren Werke von Josef Bauer in Museen in seiner Heimatstadt Linz sowie weltweit u.a. in der National Portrait Gallery in London oder dem Museum Ludwig in Budapest präsent. Die einzigartige skulpturale Sprache Bauers wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Alfred Kubin Preis. Der Künstler starb heute im Alter von 88 Jahren.

