Rotes Kreuz, Medientermin mit Bundespräsident: Entsendung von Delegierten in die Ukraine

Das Rote Kreuz schickt drei Delegierte in den Ukraine-Einsatz. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht das Katastrophenhilfszentrum des Roten Kreuzes.

Wien (OTS) - Das Rote Kreuz hat mit all seinen Akteuren einen humanitären Großeinsatz gestartet, um den Betroffenen des Konflikts in der Ukraine zu helfen. Jetzt entsendet auch das Österreichische Rote Kreuz Delegierte in die Krisenregion.



Der Oberösterreicher Georg Ecker wird mit einem Assessment Team vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) entsandt, um in weiterhin zugänglichen Gebiete in der Ukraine den Hilfsbedarf in der Wasserversorgung zu evaluieren. Die Salzburgerin Lidwina Dox wird von Budapest aus die Hilfe für Menschen auf der Flucht organisieren, dabei aber auch in den betroffenen Ländern unterwegs sein, um sich mit den nationalen Rotkreuzgesellschaften abzustimmen. Der Wiener Martin Krottmayer wird in Brüssel als Schnittstelle zur Europäischen Union wichtigen Abstimmungsarbeit in den Bereichen Organisation, Finanzierung und Zivilschutz übernehmen.



Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht das Katastrophenhilfszentrum des Roten Kreuzes in Wien Inzersdorf und begrüßt mit Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer die Delegierten.



Medientermin, 4. März 2022:



12.50-13 Uhr: Foto- und Filmmöglichkeit mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Rotkreuz-Präsident Schöpfer

Ab 13 Uhr: Im Anschluss stehen Georg Ecker, Lidwina Dox und Martin Krottmayer für Interviews zur Verfügung.



Ort: Katastrophenhilfszentrum des Roten Kreuzes, Oberlaaerstraße 306, 1230 Wien



