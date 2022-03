STL, VMware und ASOCS stellen auf dem MWC 2022 eine End-to-End-Lösung für 5G-Unternehmen vor

Barcelona, Spanien, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) - STL [NSE: STLTECH], ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, gab heute gemeinsam mit ASOCS und VMWare die Einführung der branchenweit ersten End-to-End-Lösung für 5G-Unternehmen bekannt, um die wachsende Nachfrage nach privater 5G-Unternehmenskonnektivität für Anwendungen auf dem Campus, in der Industrie und an Veranstaltungsorten zu decken. Die auf dem MWC 2022 vorgestellte 5G-Enterprise-Lösung, bei der STL sein All-in 5G-Angebot vorstellte, wird Folgendes umfassen Garuda, STLs O-RAN 5G Small Cells für den Innen- und Außenbereich, CYRUS, Open Distributed Unit und Centralised Unit von ASOCS sowie VMware Edge Compute Stack als Virtualisierungsschicht und Cloud-Management.

5G-Enterprise-Netze haben sich für Unternehmen als wegweisend erwiesen und werden bis 2028 einen Marktwert von 14 Milliarden US-Dollar haben. Diese zukunftsfähigen 5G-Netze werden durch offene, auf Standards basierende Architekturen ermöglicht und sind in der Lage, dichte Umgebungen zu bewältigen, die für eine nahtlose Innenraumabdeckung erforderlich sind.

Das Garuda Small Cell Radio von STL ist ideal für kleine, mittlere und große Unternehmen und unterstützt mehr als 30 gleichzeitige Benutzergeräte pro Funkgerät. CYRUS von ASOCS, eine vollständig virtualisierte O-RAN CU/DU-Unternehmenslösung, bietet Standalone- und 5G-Konnektivität in einem einzigen Software-Stack. VMware Edge Compute Stack ist eine Edge-Computing-Lösung, mit der sich Edge-native Anwendungen am Near- und Far-Edge erstellen, ausführen, verwalten und schützen lassen. Die Kombination von STL, ASOCS und VMware bietet eine leistungsstarke, vollständig virtualisierte und offene RAN 5G-Lösung auf Allzweck-Servern vor Ort. Diese Lösung kann neben der IT-Infrastruktur des Unternehmens auf handelsüblichen Servern gehostet werden und fügt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur des Unternehmens ein.

Im Dezember 2021 hatten STL und ASOCS im Rahmen des jährlichen Plugfests der O-RAN Alliance gemeinsam den 5G-Anwendungsfall für Unternehmen demonstriert, einschließlich der Interoperabilität von Garuda mit der Verteilereinheit/Zentraleinheit von ASOCS.

Gilad Garon, CEO von ASOCS, sagte über die Zusammenarbeit: „Unsere starke Partnerschaft mit STL und VMware bietet eine starke End-to-End-Lösung für private 5G-Unternehmensnetzwerke, die bereits in der intelligenten Fertigung und bei der digitalen Transformation zu Industrie 4.0 eingesetzt wird. Mit unserer virtuellen RAN-Lösung CYRUS® in Verbindung mit Garuda von STL und Computation at the Edge mit VMware können Unternehmen 5G-Netzwerke mit hoher Leistung, Sicherheit und Flexibilität einfach bereitstellen und verwalten."

Muneyb Minhazuddin, Vice President of Edge Strategy bei VMware, kommentiert die Lösung mit folgenden Worten „Wir freuen uns, mit STL und ASOCS zusammenzuarbeiten, um die 5G-Lösungen für Unternehmensnetzwerke zu entwickeln, die Unternehmen überzeugende Vorteile bieten. VMware Edge Compute Stack ist ein speziell entwickelter, integrierter VM- und Container-basierter Stack, der es Unternehmen ermöglicht, Edge-native Anwendungen am fernen Rand bereitzustellen und zu sichern. Es wird Garuda von STL und CYRUS von ASOCS ergänzen und den Weg für eine nahtlose 5G-Konnektivität für Unternehmen ebnen."

Chris Rice, CEO, Access Solutions, STL, kommentierte die Zusammenarbeit mit folgenden Worten ‚Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für die Vorteile offener Netzwerkprinzipien - sie bringt drei Partner zusammen, um eine sehr leistungsstarke Lösung für verschiedene 5G-Unternehmensmöglichkeiten weltweit anzubieten. Unternehmen können nun ein robustes, sicheres 5G-Netz nutzen, das sich leicht skalieren und aufrüsten lässt und eine höhere Serviceeffizienz ermöglicht."

Über STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein führender Integrator von digitalen Netzwerken, der All-in 5G-Lösungen anbietet. Mit unseren Fähigkeiten in den Bereichen drahtlose Konnektivität, optische Netzwerke, Software und Dienstleistungen gehören wir laut Gartner zu den führenden 5G-RAN-Anbietern. Diese Funktionen basieren auf Open-Source- und konvergenten Architekturen, die Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbieter, Bürgernetzwerke und große Unternehmen dabei unterstützen, ihren Kunden die Erfahrungen der nächsten Generation zu bieten. STL arbeitet mit Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um eine grüne und nachhaltige digitale Zukunft im Einklang mit den SDG-Zielen der Vereinten Nationen zu erreichen.

STL hat eine starke globale Präsenz in Indien, Italien, Großbritannien, den USA, China und Brasilien. Mehr lesen ,Kontaktieren Sie uns.

stl.tech |Twitter | LinkedIn |YouTube

Logo https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1758062/STL_VMware_ASOCS.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Khushboo Chawla,

Telefon: +91. 9711619114,

khushboo.chawla @ stl.tech Kontakt zur Agentur: Natasha Gerald,

Telefon: +91. 9711023283,

Natasha.Gerald @ genesis-bcw.com Investor Relations: Pankaj Dhawan,

Telefon: +91. 8130788887,pankaj.dhawan @ stl.tech