Familienfreundliche Arbeitgeber staatlich ausgezeichnet

120 Unternehmen und Hochschulen mit staatlichem Gütezeichen für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am Mittwoch wurde im Rahmen einer feierlichen Online-Verleihung das staatliche Zertifikat und Gütezeichen für familienfreundliche Arbeitgeber an 104 Unternehmen und 14 Universitäten und Hochschulen sowie zwei Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verliehen. Jene Arbeitgeber unterschiedlichster Branchen und Betriebsgrößen, die heuer ausgezeichnet wurden, haben zahlreiche familienfreundliche Maßnahmen entwickelt, um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in ihren Betrieben Realität werden zu lassen. „Gerade in der aktuellen Zeit, in der verstärkt auf hybrides Arbeiten gesetzt wird, ist es wichtig, dass die Chance für mehr Flexibilität im Arbeitsalltag zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf führt“, betont die Familienministerin. „Es sind daher, neben den passenden politischen Rahmenbedingungen, besonders auch die Arbeitgeber gefragt, klare Spielregeln für das neue Arbeiten zu schaffen und individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen“, ergänzt Raab.

Alle ausgezeichneten Betriebe haben zukünftig am Arbeitsmarkt auch bei der Suche nach Arbeits- und Fachkräften die Nase vorne. Denn gerade für die Bildung und Etablierung der eigenen Arbeitgebermarke ist die Familienfreundlichkeit ein wichtiges Werkzeug und somit ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Betrieb. „Es ist eine Win-Win Situation: So unterstützen familienfreundliche Maßnahmen dabei, gute Arbeitskräfte in den Unternehmen zu halten und sich für Bewerberinnen und Bewerber deutlich von anderen Arbeitgebern abzuheben. Gleichzeitig tragen die flexiblen Lösungen von familienfreundlichen Arbeitgebern dazu bei, die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern, besonders jener der Mütter und Väter“, erklärt die Familienministerin. „Ich bedanke mich daher herzlich bei allen ausgezeichneten Arbeitgebern und Hochschulen für ihr familienfreundliches Engagement“, so Susanne Raab abschließend.

Familienfreundliches Österreich

Insgesamt haben bereits knapp 600 Betriebe, 33 Universitäten und Hochschulen sowie 16 Krankenanstalten und Pflegereinrichtungen österreichweit an der Zertifizierung für familienfreundliche Arbeitgeber teilgenommen. Somit profitieren bisher über 490.000 Beschäftigte, also rund 10 Prozent der österreichischen Erwerbstätigen, von einem familienfreundlichen Arbeitsplatz. Zudem studieren knapp 190.000 Studierende an Universitäten und Hochschulen mit familienfreundlichen Angeboten. Die Zertifizierungen sind genau definierte Prozesse, in denen unter aktiver Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bereits bestehenden Angebote für eine bessere Vereinbarkeit evaluiert und neue bedarfsorientierte Maßnahmen entwickelt werden.

Alle Informationen zu den Ausgezeichneten, den Zertifizierungsprozessen sowie Bilder der Online-Verleihung finden Sie unter www.familieundberuf.at

