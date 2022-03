Presserat: GPA-Teiber gratuliert Eike Kullmann zu wichtiger Funktion im österreichischen Journalismus

Gerade in diesen Zeiten Presserat unverzichtbare Institution zur Wahrung von Pressefreiheit und journalistischer Standards

Wien (OTS) - „Die gestrige Wahl von Eike Kullmann zum Präsidenten des österreichischen Presserates war eine sehr gute Entscheidung. Schon als Vorsitzender der JournalistInnengewerkschaft in der GPA hat sich Kollege Kullmann als unermüdlicher Kämpfer für Pressefreiheit und die Sicherung des Qualitätsjournalismus hervorgetan. Dass künftig ein Funktionär unserer Gewerkschaft in dieser wichtigen Funktion ist, erfüllt mich mit Stolz. Gerade in diesen turbulenten Zeiten müssen wir alle Kräfte für den Erhalt der Unabhängigkeit der Medien investieren. Der Presserat ist dabei eine außerordentlich wichtige Einrichtung. Die GPA wird Eike Kullmann mit aller Kraft in dieser Funktion unterstützen“, so die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa.at

Web: www.gpa.at