ORF-Radios: Europäische Radiosender spielen „Give Peace a Chance“ am 4. März um 8.45 Uhr

Wien (OTS) - Auf Initiative des deutschen Senders Radio Eins des RBB haben zahlreiche europäische Radiosender beschlossen, am morgigen Freitag (4.3.) um 8.45 Uhr das Lied „Give Peace a Chance“ von John Lennon zu spielen. Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die neun ORF-Regionalradios nehmen an dieser Aktion teil.

Da mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wieder Krieg auf europäischem Boden herrscht, wollen die europäischen Radios ein Zeichen des Zusammenstehens setzen. Zahlreiche europäische Radiosender spielen daher morgen um 8.45 Uhr „Give Peace a Chance“ – von Ö1, Ö3, FM4 und den ORF-Regionalradios in Österreich über Stationen in der Ukraine, den Niederlanden, der Schweiz, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Serbien, Georgien oder Island bis zu Radios in Spanien, Lettland, Finnland und zahlreichen weiteren Ländern.

