Gewerkschaft GPA-Teiber zu Mückstein-Rücktrittsgerüchten: Endlich Pflegereform statt politischer Planspiele!

Pflege retten statt auf Umfragewerte schielen

Wien (OTS) - „Ursprünglich sollte die freigewordene Impflotterie-Milliarde verteilt werden, stattdessen werden jetzt Regierungsposten verteilt. Der Notstand in der Pflege muss endlich ernst genommen werden, die Milliarde muss sofort nachhaltig investiert werden“, kommentiert Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, die Gerüchte rund um die offenbar geplante Regierungsumbildung nach kolportiertem Mückstein-Rücktritt. ++++

„Die katastrophale Situation der Pflege sollte in der Regierung zu Kopfzerbrechen führen, nicht ständige Personaldiskussionen mit Blick auf Umfragewerte", mahnt Teiber: „Pflegekräfte arbeiten über dem Limit. Es fehlen in den nächsten Jahren zigtausende neue Pflegekräfte. Was macht die Bundesregierung? Sie denkt über politische Rochaden nach.“

„Seit Jahren wird eine Pflegereform versprochen, gekommen sind eine Task Force und zwei Masterpläne. Das braucht niemand. Alle Beteiligten wissen schon lange, was es braucht: Mehr Freizeit, ein besseres Gehalt, mehr Kolleginnen und Kollegen und einheitliche Betreuungsschlüssel. Mit der freigewordenen Milliarde könnte man einen Gutteil davon sofort umsetzen. Worauf wartet die Regierung? Wie viele Gesundheitsminister wird es noch brauchen, bis das Thema endlich angegangen wird?“, fragt Teiber.

