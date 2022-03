Zum Weltfrauentag: „Universum History“-Doku über Florence Nightingale zeichnet das Leben der „Pionierin des Lazaretts“ nach

Am 4. März um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Florence Nightingale – eine passionierte britische Krankenschwester, die sich im Krimkrieg (1853–1856) tatkräftig und voller Mitgefühl um kranke und verwundete Soldaten kümmert. Ihre schrecklichen Erfahrungen im Lazarett lassen sie neue Hygienestandards entwickeln. Sie wird zur Begründerin der modernen Krankenpflege und zur Reformerin des britischen Gesundheitswesens. Anlässlich des Internationalen Frauentags (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) zeichnet die „Universum History“-Dokumentation „Florence Nightingale – Pionierin des Lazaretts“ von Aurine Crémieu (ORF-Bearbeitung: Sabine Aßmann) am Freitag, dem 4. März 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 das Leben dieser erstaunlichen Frau nach, die schon zu Lebzeiten zur Heldin wurde.

November 1854. Mit einer Delegation britischer Krankenschwestern reist die 34-jährige Florence Nightingale an die Krim. Dort kämpfen das russische Zarenreich und eine Koalition aus Osmanischem Reich, Frankreich, Großbritannien sowie Piemont-Sardinien um Territorialansprüche in Südosteuropa. Der Krimkrieg gilt als der erste „industrielle“ Krieg und fordert besonders viele Opfer. Grund sind moderne Waffensysteme, aber auch die schlechten hygienischen Bedingungen und die mangelnde Versorgung. Im britischen Militärkrankenhaus im türkischen Scutari finden die Krankenschwestern katastrophale Zustände vor: Verwundete britische Soldaten liegen in langen Reihen auf dem Boden, voller Ungeziefer und mit Exkrementen verdreckt. Florence Nightingale ist entsetzt – und macht sich sofort daran, ihre Vorstellungen von Hygiene und professioneller Pflege umzusetzen. Es gelingt ihr tatsächlich, die Sterberate spektakulär zu senken. Sie wird zum Inbegriff der empathischen, engagierten Krankenschwester. In Großbritannien ist sie als Lady with the Lamp („Dame mit der Lampe“) bekannt, da sie nachts auf ihren Kontrollgängen die Patienten mit einer Lampe in der Hand besucht.

Florence Nightingale wird 1820 in eine wohlhabende britische Mittelstandsfamilie geboren. Bereits als Jugendliche möchte sie Armen und Notleidenden helfen und Kranke pflegen. Doch der Beruf der Krankenschwester wird im vorviktorianischen England als unpassend für eine junge Frau aus gutem Hause angesehen. Florence Nightingale setzt sich gegen den Widerstand ihrer Familie durch. Nach ihrem Einsatz auf der Krim nützt sie die im Lazarett gewonnenen Erfahrungen, um die Krankenpflege grundlegend zu reformieren und zu professionalisieren. Sie entwickelt völlig neue Standards der Hygiene und Pflege, begründet eine Schule und Ausbildungsstätte für Krankenpflege. Ihr Wissen hält sie in zahlreichen Publikationen fest. Viele ihrer Erkenntnisse stützen sich auf Zahlen. Als begabte Mathematikerin entwickelt Florence Nightingale Diagramme und führt die visuelle Darstellung von Statistiken im Pflegebereich und in Krankenanstalten ein. Dafür wird sie als erste Frau in die britische Königliche Gesellschaft für Statistik aufgenommen. Ihr Wirken inspiriert viele Menschen weltweit – wie etwa Henry Dunant zur Gründung des Roten Kreuzes.

Mit Archivaufnahmen, Drehs von Originalschauplätzen und Reenactments zeichnet die „Universum History“-Dokumentation ein eindrucksvolles Porträt der engagierten Krankenpflegerin und Sozialreformerin. Florence Nightingale selbst hat stets alles Aufheben um ihre Person vermieden und sich bescheiden auf das Ziel ihrer Arbeit konzentriert:

die Hilfe für kranke und notleidende Menschen. Ihr ist auch zu verdanken, dass Mitgefühl als wesentlicher Teil von Pflege erkannt worden ist. Legendär bleibt ihr programmatischer Ausspruch: „Ärzte behandeln Krankheiten, wir behandeln Menschen.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at