Jubiläums-Ausgabe der Konzertreihe sonusiade im Museum Liaunig

Die Konzertreihe sonusiade feiert heuer ihre 5. Ausgabe. Das erste Konzert mit Bernarda Fink findet am 15. Mai statt, der Vorverkauf für alle Konzerte hat begonnen.

Neuhaus (OTS) - Mit vier Matineen wird heuer das 5-jährige Jubiläum der sonusiade im Museum Liaunig gefeiert. Die kammermusikalische Reihe unter der künstlerischen Leitung von Janez Gregorič präsentiert Größen sowohl der heimischen als auch der internationalen Musikwelt. „Wir feiern das halbrunde Jubiläum gemeinsam mit der Kammermusikwerkstatt SONUS und dem Kultursommer St. Paul. Mit diesen zwei Gastkonzerten tritt das Museum Liaunig verstärkt als Ort der Begegnung und des kulturellen Dialogs in Erscheinung“, so Janez Gregorič. Auch für Museumsleiter Peter Liaunig ist die Musik im Museum ein künstlerischer Gewinn: „Unser Publikum schätzt das bereichernde Zusammenspiel von Kunst, Architektur und Musik. Wir freuen uns sehr, dass die sonusiade schon die fünfte Saison unser Angebot bereichert.“ Im dreieckigen Sonderausstellungsraum geht die Musik eine besondere Verbindung mit der bildenden Kunst und der zeitgenössischen Architektur ein.

Die Eröffnungsmatinee am 15. Mai gestaltet die gefeierte Mezzosopranistin Bernarda Fink umgeben vom farbkräftigen Œuvre des Bildhauers Roland Goeschl. Fink präsentiert mit Tommaso Huber (Akkordeon), Sebastian Gürtler (Violine), Marta Sudraba (Cello) und Gustavo d’Ippolito (Kontrabass) ein facettenreiches Jubiläumskonzert. Im KUSO-Gastkonzert am 19. Juni nehmen Katrin Koch (Sopran), Martin Achrainer (Bariton) und Christian Koch (Klavier) das Publikum mit auf eine halbszenische musikalische Reise in Hugo Wolfs sehnsüchtig-melancholische und amüsante Welt. Das AUREUM Saxophon Quartett vereint im SONUS-Gastkonzert am 21. August Klassik, Jazz, Weltmusik & Volksmusik auf höchstem Niveau, inmitten der Bilderwelt des Markus Prachensky. Crossover in einer neuen Dimension! Und im Abschlusskonzert am 9. Oktober spielt das Acies Quartett drei Meisterwerke der Quartettliteratur von Joseph Haydn, Giya Kancheli und Ludwig van Beethoven.

Museum Liaunig

Das Museum Liaunig ist ein privates Kunstmuseum in Neuhaus/Suha in Kärnten. Präsentiert wird die Privatsammlung des Industriellen und Kunstsammlers Herbert Liaunig, eine der umfangreichsten Sammlungen österreichischer Kunst ab 1945, ergänzt durch Vertreter der klassischen Moderne sowie exemplarische Werke internationaler Künstler. Das vom Wiener Architektenteam querkraft konzipierte Museum wurde 2008 eröffnet, 2011 mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnet und bereits 2012 unter Denkmalschutz gestellt. museumliaunig.at

Fotos zum Download

Rückfragen & Kontakt:

SKYunlimited | Mag. Sylvia Marz-Wagner MAS

sylvia.marz-wagner @ skyunlimited.at | 0699 16448001