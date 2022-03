Der Leonidas Löwe ist zurück auf großer Bühne.

Nach zwei Jahren Absenz laden die „Salzburger Nachrichten“ am 7. April 2022 wieder zur beliebten Leonidas-Sportgala.

Salzburg (OTS) - Es waren zwei lange Jahre, in denen der Leonidas den Salzburger Sportlerinnen und Sportlern im kleinen, aber doch sehr exklusiven Rahmen übergeben werden musste.

Heuer ist es aber wieder so weit: Nationale und internationale Sportstars machen die Leonidas-Sportgala der „Salzburger Nachrichten“ (SN), die am 7. April 2022 im Amadeus Terminal 2 des Salzburg Airport über die Bühne geht, wieder zu einem Fixpunkt im Kalender.

Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und dem Sport haben bereits ihr Kommen zugesagt.

Die Wahl ist derzeit noch voll im Gange, mehr als 45.000 Stimmen wurden bereits abgegeben.

So viel sei gesagt: Es wird ein knappes Rennen um die Goldenen Löwen.

Besonderes Highlight: Auch der Goldene Leonidas für das Lebenswerk wird heuer nach zwei Jahren Unterbrechung wieder verliehen.

Die Sieger des vergangenen Jahres

Stefan Kraft – Sportler des Jahres

Sara Marita Kramer – Sportlerin des Jahres

Jesse Marsch – Trainer des Jahres

Stefan Rettenegger – Rookie des Jahres

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sein Kommen bereits zugesagt.

Anmeldung für Medienvertreter ab sofort unter leonidas.SN.at/presse möglich.

Leonidas Sportgala

Die Auszeichnung für Salzburgs beste Sportlerin, Sportler, Trainer und Nachwuchshoffnung des Jahres (Rookie) der "Salzburger Nachrichten".

Datum: 07.04.2022, 18:00 - 23:55 Uhr

Ort: Salzburg Airport Terminal 2, Bestätigte Akkreditierung/ Einladung erforderlich

Salzburg, Österreich

Url: http://leonidas.sn.at

