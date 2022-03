Man muss in der Gastronomie umdenken

OekoBusiness Wien-Podcast „Dreiviertel Zwölf“ startet mit Elisabeth Kolarik, Prater-Gastronomin und Gründerin des größten Bio-Restaurants der Welt, ins neue Jahr

Wien (OTS) - Seit einem Jahr trifft Thomas Hruschka, Programmleiter von OekoBusiness Wien, Menschen aus Kultur, Wirtschaft, Forschung, Politik und Gesellschaft und spricht mit ihnen im Podcast „Dreiviertel Zwölf“ über Umwelt- und Klimathemen und darüber, wie man die Lebensqualität für künftige Generationen in einer Stadt wie Wien erhalten kann. Bereits zehn Folgen mit Persönlichkeiten wie Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Falter-Redakteur und Buchautor Benedikt Narodoslawsky, SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann oder Unternehmer Martin Rohla sind auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Das Themenspektrum ist vielfältig und reicht von Gründen über nachhaltiges Design bis hin zu der Messbarkeit von sozialem Engagement. Der Podcast ist für jede*n geeignet, die*der sich zu grünen Themen über den Tellerrand hinaus interessiert.

Mit Zufall zur Erfindung der Hüpfburg

In der ersten Folge des heurigen Jahres ist Prater-Gastronomin Elisabeth Kolarik zu Gast. Hörer*innen erfahren dabei, wie es dazu kam, dass sie durch reinen Zufall zur Erfinderin der weltweit bekannten Hüpfburg wurde, warum es mehr Bio im Gastrobereich braucht und wie man das größte Bio-Restaurant der Welt führt. In knackigen 45 Minuten – der Name des Podcasts ist Programm – spricht sie mit Thomas Hruschka über die Notwendigkeit, Bio im Gastrobereich zu verankern und warum ein Wandel unserer Lebensweise unabdingbar ist.

In der nächsten Folge, die im März erscheint, ist Georg Pastuszyn, Gründer des Stadthotel Henriette zu Gast. Gemeinsam mit Thomas Hruschka spricht er darüber, ob Tourismus nachhaltig sein kann und wie ein Marken-Relaunch in Pandemiezeiten zum Erfolg werden kann.

Der Podcast „Dreiviertel Zwölf“ ist auf der Website von OekoBusiness Wien verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Produziert wird dieser im Elephantwest Recording Studio von Werner Thenmayer und Nikolaus Preglau im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Podcast-Tipp

Es ist noch nicht zu spät – das ist das Motto des OekoBusiness Wien Podcasts „Dreiviertel Zwölf“. Es gilt jedoch, die letzte viertel Stunde gut zu nutzen. In knackigen 45 Minuten philosophiert Host Thomas Hruschka mit spannenden Persönlichkeiten über deren Lebensweg und erörtert mit ihnen Möglichkeiten, um die Lebensqualität in Wien zu erhalten und die Klimakrise zu meistern.

Über OekoBusiness Wien – Wirtschaften fürs große Ganze

OekoBusiness Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von Stadt Wien - Umweltschutz ins Leben gerufen, unterstützt OekoBusiness Wien Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen Umweltberater*innen werden Einsparpotenziale identifiziert, um Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz zu reduzieren. OekoBusiness Wien leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutzprogramm der Stadt Wien (KliP) und zum Städtischen Energieeffizienzprogramm (SEP), wo es als Schnittstelle zu den Betrieben verankert ist. Kofinanziert wird das Programm aus den Mitteln der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien, aus den Mitteln des Ökostromfonds für Wien und der Umweltförderung im Inland des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Für Bildungseinrichtungen, sozialökonomische Betriebe und staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften übernimmt die Stadt Wien die Umsatzsteuer. Seit März 2021 hat OekoBusiness Wien auch einen eigenen Podcast. Alle Folgen von ,Dreiviertel Zwölf' können auf gängigen Podcast-Plattformen gehört werden. Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Betriebe finden Sie auf: www.oekobusiness.wien.at und http://unternehmen.oekobusiness.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

OekoBusiness Wien

Lena Medved, Ecker & Partner

Telefon: +43 676 366 83 16

E-Mail: presse @ oekobusinesswien.at