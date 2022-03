Hilfstransport in die Ukraine

Wien/Bakosh (OTS) - Der Hilfstransport startet heute von Wien an die ungarisch-ukrainische Grenze, um dringend benötigte Hilfsgüter zu übergeben.

„ Um sicherzugehen, dass unser Team in der Ukraine alles hat, um Nothilfe vor Ort leisten zu können, liefern wir dringend in unseren Notschlafstellen benötigte Dinge und übergeben sie direkt an unsere Kollegen an der Grenze. “, so Elena Smirnova, Regionalmanagerin vom Hilfswerk International direkt aus dem Hilfswerk-Transporter.

Das Hilfswerk International betreibt Notschlafstellen im Westen der Ukraine (Ivano-Frankivsk und Bakosh), wo täglich tausende Flüchtlinge aus dem Donbas und Kiew mittels Notevakuierungszügen ankommen.

„ Es sind vor allem Frauen mit Kindern und alleinstehende, ältere Frauen, die bei uns ankommen. Sie waren stunden- und tagelang unterwegs. Sie haben Angst und Hunger. Wir versorgen sie mit dem Nötigsten und bieten psychosoziale Unterstützung. “, erklärt Dmytro Kuznietsov, Koordinator der Hilfswerk International Hilfe in Ivano-Frankivsk .

Um diese Nothilfe zu leisten, brauchen unsere Kollegen Stromgeneratoren, Heizkörper, Kanister zum Transportieren von Treibstoff, Decken und Schlafsäcke. Hilfsgüter, die vor Ort Mangelware sind. Der Hilfswerk International Transporter wird voraussichtlich heute Mittag die Grenze erreichen und die Übergabe abschließen. Möglich wäre all das nicht ohne die enorme Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher.

Herzlichen Dank

Das Wiener Hilfswerk hat den Transporter für die Hilfslieferung zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!

Die Gemeinde Brunn am Gebirge hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und unter der Leitung seines Gemeinderates, Stefan Maier, bedarfsorientiert und in Rekordzeit Sachspenden gesammelt und Neuware gekauft. Wir bedanken uns vielmals!

Die Hornbachfiliale Stadlau stellte uns großzügiger Weise Neuware zur Verfügung und setzt damit ein starkes Zeichen für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Ohne die Hilfe von ihnen allen und den Hilfswerk Spenderinnen und Spendern wäre all das nicht möglich. Wir vom Hilfswerk International beobachten die humanitäre Situation in der Ukraine genau und setzen uns für die notleidende Zivilbevölkerung ein.

Ihre Spende kommt an.

Das Hilfswerk International ist in ständigem Austausch mit seinen Partnern in der Ukraine. Wir brauchen dringen Spenden, um weiterhin lebensrettende Maßnahmen für Menschen auf der Flucht leisten zu können.

IBAN AT71 6000 0000 9000 1002

Kennwort „Nothilfe Ukraine“

oder unter www.hilfswerk.at/international

