KV-Abschluss: 3,5 Prozent mehr Lohn für FriseurInnen

vida-Heitzinger: „Sehr guter Abschluss nach 24 herausfordernden Monaten für die Beschäftigten“

Wien (OTS) - „Mit 3,5 Prozent mehr Lohn konnten wir einen sehr guten KV-Abschluss für die Kolleginnen und Kollegen in der Friseur-Branche erzielen“, sagt Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida, und verweist auf die vergangenen 24 Monate Corona-Krise, die für die Beschäftigten das mehrmalige Zusperren der Betriebe und Wegbleiben von vollem Lohn und Trinkgeld bedeutete.

„Wir haben schon im Vorjahr klargestellt, dass die Arbeitgeber Corona nicht dauerhaft dafür verwenden können, Zukunftsperspektiven für die Branche abzulehnen“, so Gewerkschafterin Heitzinger weiter. Mit dem erzielten Abschluss werde nun nicht nur die Inflation in Höhe von 3,1 Prozent abgegolten, sondern zeige die Richtung, in die es auch in den nächsten Jahren gehen muss.

Mit 1. April liegt der Einstiegslohn für Friseurinnen und Friseure mit abgeschlossener Lehre bei 1.605 Euro. Lehrlinge bekommen im ersten Lehrjahr 600 Euro, 700 Euro im zweiten, 920 Euro im dritten und 1020 Euro im vierten Lehrjahr. „Mit dem neuen Einstiegslohn in Kombination mit den höheren Lehrlingseinkommen kommt den Kolleginnen und Kollegen die Wertschätzung entgegen, die sie verdienen. Dafür möchte ich mich auch bei den Verhandlungspartnern bedanken“, so Heitzinger, die auch die Honorierung von Zusatzqualifikationen freut. Können Beschäftigte etwa einen Meisterabschluss vorweisen, gibt es zwischen 10 und 30 Prozent mehr Lohn. „Mit dem KV-Abschluss ist ein guter Grundstein für konstruktive Folgegespräche im Juni gelegt“, schließt Heitzinger.

