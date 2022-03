Cobira entscheidet sich für Valids Dynamic IMSI Manager Lösung und Subscription Management Plattform

Madrid, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) - Cobira ApS, ein Anbieter von globalen, sicheren B2B-IoT-Konnektivitäts- und anderen IoT-Enabler-Diensten, hat sich für die Dynamic IMSI Manager Solution von Valid entschieden, um sein Angebot an IoT-Konnektivitätsdiensten zu erweitern. Die dynamische IMSI-Manager-Lösung von Valid bietet eine sichere, qualitativ hochwertige Konnektivität und eine hohe Flexibilität bei der Verwaltung gesponserter Abonnements.

Darüber hinaus hat sich Cobira ApS für die Nutzung der neuesten Version von Valids eReach Subscription Management Service entschieden, die Cobira eine vollständige End-to-End-Lösung für das eSIM Lifecycle Management bietet. Die Kombination der beiden Lösungen bildet eine solide Grundlage für die Bereitstellung fortschrittlicher und zukunftssicherer Konnektivitätsdienste.

GSMA Intelligence prognostiziert, dass es im Jahr 2025 24 Milliarden IoT-Verbindungen geben wird. Die IoT-Verbindungen in Unternehmen werden 2024 die der Verbraucher überholen und sich zwischen 2019 und 2025 fast verdreifachen. Laut der GSMA-Studie wird dies im Jahr 2025 etwas mehr als die Hälfte aller IoT-Verbindungen ausmachen.

Der Dynamic IMSI Manager von Valid, eine Erweiterung der OTA Connectivity Suite von Valid, ist eine Client-Server-Lösung, die ein Multi-IMSI-Applet enthält, das auf der SIM-Karte läuft und von einer OTA-Konnektivitätsplattform ferngesteuert wird. Die Lösung bietet eine hohe Flexibilität bei der Verwaltung gesponserter Abonnements durch die Definition mehrerer Abonnementattribute, die Verknüpfung umfangreicher Profildaten mit jedem Abonnement und zahlreiche Konfigurationsoptionen.

Darüber hinaus bietet Valid seine Remote Subscription Management Services an, um die Erstellung, Speicherung, Personalisierung und den Download von eSIM-Profilen für M2M eUICC-fähige IoT-Geräte zu verwalten. Diese Plattform wird von Valid als Service von seinem SAS-SM-zertifizierten Rechenzentrum in der Nähe von Madrid in Spanien betrieben.

„Die Teams von Valid und Cobira arbeiten seit vielen Jahren zusammen, und wir kennen Valid als starken Partner in allen Aspekten, die mit dem Bereich der zellularen Konnektivität zusammenhängen. Mit den Produkten und Dienstleistungen von Valid im Rücken können wir die Qualität liefern, die für IoT-Lösungen in Unternehmen erforderlich ist." - Allan Dickow, CTO bei Cobira ApS.

„Valid unterstützt Cobira ApS bei ihrer Mission, zuverlässige und optimierte IoT-Lösungen auf dem Markt anzubieten. Mit der Unterstützung von Valid ist Cobira ApS nun in der Lage, seinen Kunden flexible IoT-Konnektivitätsdienste mit einer sicheren, bequemen und anpassungsfähigen Lösung anzubieten", sagte Pierre Lassus, Global Director of Software and Services bei Valid.

*IMSI ist die internationale Mobilfunkteilnehmerkennung. Eine Nummer, die jeden Nutzer eines Mobilfunknetzes eindeutig identifiziert.

Informationen zu Cobira ApS

Cobira ist bestrebt, der perfekte Partner zu sein, wenn es darum geht, Unternehmen als Verbindungsanbieter zu unterstützen. Mit unseren Kompetenzen und Kenntnissen im Bereich Konnektivität helfen wir unseren Kunden beim Aufbau sicherer, zuverlässiger und skalierbarer Lösungen, die ihr IoT-fähiges Unternehmen zum Erfolg führen. Hier können Sie mehr erfahren: www.cobira.co

Informationen zu Valid

Valid (B³: VLID3 - ON) bietet maßgeschneiderte Lösungen, die neue Technologien integrieren, um sichere, vertrauenswürdige Erfahrungen zu ermöglichen. Von Daten, Zahlungen, Identität und Mobile bis hin zu IoT, Track and Trace, digitaler Zertifizierung und Agritech bietet Valid ein breites Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen, die die digitale Transformation des Geschäfts unserer Kunden beschleunigen. Mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als 6.000 Mitarbeitern in 16 Ländern ist Valid der größte Herausgeber von Ausweisdokumenten in Brasilien, gehört zu den Top-5-Herstellern von SIM-Karten und ist der weltweit größte Hersteller von Bankkarten. Weitere Informationen finden Sie auf www.valid.com.

Rückfragen & Kontakt:

Monica Andrade,

Koordinatorin für Marketing und Kommunikation bei Valid,

+34 689 549 885,

Monica.andrade @ valid.com