BMI: Antrittsbesuch der US-Botschafterin bei Innenminister

Situation in Ukraine-Krise sowie gute Zusammenarbeit bei Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität Themen des Arbeitsgesprächs

Wien (OTS) - Die Situation in der Ukraine-Krise sowie die gute Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus und der organisierten Kriminalität waren unter anderem Themen eines Arbeitsgesprächs von Innenminister Gerhard Karner mit der US-Botschafterin, Victoria Reggie Kennedy, am 2. März 2022 in Wien.

Karner hob bei dem Treffen Österreichs intensive Vorbereitungen hinsichtlich der vorübergehenden Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine sowie die Einrichtung einer Koordinationsstelle hervor. Er unterstrich die „unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen in Österreich für die Menschen aus der Ukraine“.

Operation Trojan Shield – größtes Ermittlungsverfahren weltweit

Als Beispiel für die bestens funktionierende Zusammenarbeit nannte der Innenminister die Operation „Trojan Shield“, bei der das amerikanische FBI, Europol und 16 nationale Polizeibehörden monatelang rund 700 Millionen Chats aus Krypto-Messenger-Diensten auswerteten und zu einem „nie dagewesenen Schlag gegen die organisierte Kriminalität ausholten“. Der Innenminister sagte: „Seit April 2021 ermittelt eine eigene Einheit namens ‚Achilles‘ im Bundeskriminalamt, die allein in Österreich bereits 138 Tatverdächtige festnehmen konnte.“

Einigkeit gegenüber Aggression sehr wichtig

Die US-Botschafterin in Österreich dankte für die starke Unterstützung Österreichs in der derzeitigen Ukraine-Krise. Sie hoffe, sagte sie, dass die beispiellosen Sanktionen in den unterschiedlichsten Bereichen wie der Kultur, dem Sport oder der Wirtschaft auch ihre Wirkung zeigen werden.

Kennedy hob hervor, dass es in den USA einen weitgehenden parteiübergreifenden Konsens gäbe. Sie ergänzte, dass es in den USA eine große ukrainische Community gäbe und es derzeit noch unklar sei, wie sich das in Ankunftszahlen auswirken werde. Sowohl der Innenminister als auch die amerikanische Botschafterin hoben die Wichtigkeit hervor, einig gegenüber der Aggression aufzutreten.

