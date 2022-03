Dubber erweitert die Möglichkeiten von Microsoft Teams mit Videoaufnahmen und erweiterten Aufnahmesteuerungen

Barcelona, Spanien und Melbourne, Australien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -

Die fortschrittlichste, konforme Aufzeichnungs- und Conversational Intelligence-Lösung für MS Teams

Erhebliche Steigerung des Umsatzerlöses, der Kundenbindung und des Differenzierungspotenzials von MS Teams für Service Provider

Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber), der weltweit führende Anbieter von Unified Conversational Recording und Conversational Intelligence, gab heute die Möglichkeit bekannt, Videoaufzeichnungen zu erstellen und erweiterte Aufnahmesteuerungen in Microsoft Teams durchzuführen.

Dubber Video Recording für MS Teams bietet Sicherheit bei der Aufzeichnung auf einer einzigen Plattform, Echtzeit-Suche, Keyword-Analysen und KI-angereicherte Einblicke. Die fortschrittlichsten Aufnahmesteuerungen für Microsoft Teams bieten Benutzern mehr Flexibilität und Kontrolle bei der Aufnahme von Sprach- und Videoanrufen. Diese Funktionen umfassen die Möglichkeit, Aufnahmen anzuhalten und fortzusetzen, auf Abruf aufzunehmen oder selektiv zu verwalten, welche Arten von Anrufen oder Besprechungen aufgezeichnet werden.

James Slaney, COO, Dubber: „Unternehmen erkennen zunehmend, dass Standard- und einfache Aufzeichnungslösungen ihre Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Datensouveränität nicht erfüllen können. Kein anderer Anbieter ermöglicht die Vollständigkeit, Skalierbarkeit und Robustheit von Dubbers vereinheitlichter Anrufaufzeichnung und Konversationsintelligenz als Microsoft Teams zertifizierter Dienst."

„Die Aufzeichnung von Videomaterial fügt einen entscheidenden Kontext hinzu, um zu wissen, was gesagt wurde, insbesondere da Video zu einem primären Kommunikationsmedium für jedes Unternehmen geworden ist, das durch hybride Arbeit geprägt ist."

„Jede Kundenpräsentation, die erfasst, angehängt und mit einem CRM verbunden wird, verbessert zum Beispiel die Umsatzerlösprognose, das Vertriebscoaching, die Schulung und vieles mehr." Um die Einhaltung von Vorschriften zu überwachen, vervollständigt die Videoerfassung die Anforderung, Ihre Kunden und Angestellten zu kennen. Die Freischaltung erweiterter Aufnahmesteuerungen bietet Administratoren und Endbenutzern Flexibilität und praktische Kontrolle, um die Arten von Anrufen auszuwählen, die aufgezeichnet werden, und um die Aufzeichnung bei Bedarf zu unterbrechen und fortzusetzen.

„Wir adressieren die kritische Notwendigkeit für jeden Dienstanbieter oder Wiederverkäufer von Microsoft Teams, sich zu differenzieren, den Umsatzerlös zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen", fügt Slaney hinzu.

Details zum Feature Release:

Aufzeichnung von Videoanrufen: Erfassen und vereinheitlichen Sie alle Ihre Videoanrufe, Meetings und Sprachaufnahmen auf Microsoft Teams in der unbegrenzt skalierbaren Voice Intelligence Cloud von Dubber. Erschwingliche und flexible Abonnementmodelle gibt es bereits ab 39,95 USD pro Benutzer/Monat, inklusive 100 GB Speicherplatz.

KI-gestütztes Video: Aufwertung von Videoaufnahmen mit KI, um die besten KI-Funktionen von Dubber freizuschalten, wie z.B. intelligente Stichwortsuche, Transkriptionen, Analysen, Stimmungs- und Tonanalyse sowie Benachrichtigungen und Alarme in Echtzeit.

Pause-Weiter: Benutzer können Sprach- und Videoanrufe auf Mobilgeräten und Desktops effektiv anhalten und fortsetzen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, bietet sie das gleiche konsistente Erlebnis in der nativen App sowie bei Anrufen, die mittels Dual-Tone DTMF geführt werden.

On-Demand: Einmal konfiguriert, wird ein Anruf oder eine Besprechung nur dann aufgezeichnet, wenn der Benutzer die Schaltfläche „Aufnehmen" in der Dubber-App drückt.

Selektive Aufzeichnung: Ermöglicht Administratoren, auszuwählen, welche Art von Anrufen/Besprechungen aufgezeichnet werden. Die folgenden Anruftypen werden beim Start unterstützt, einschließlich der Möglichkeit, alle Anruftypen aufzuzeichnen.

o Nur externe Parteien erfassen (abhängig vom Benutzer)

o Nur Besprechungen aufzeichnen

o Nur PSTN aufzeichnen

Dubber erfährt eine große Nachfrage von Service- und Lösungsanbietern, die ihr Angebot von Microsoft Teams Operator Connect differenzieren möchten. In einem Bericht der Cavell Group wird hervorgehoben, dass es für Anbieter im Zuge des Wandels des traditionellen Dienstleistungsmodells von entscheidender Bedeutung ist, neue Umsatzerlöse, Dienstleistungen und Lösungen zu finden, die sie ihren Endkunden anbieten können.

Informationen zu Dubber:

Dubber nutzt das Potenzial von Sprachdaten aus allen Anrufen oder Gesprächen. Dubber ist der weltweit am besten skalierbare Anrufaufzeichnungssoftware und die Voice Intelligence Cloud, die von mehreren weltweit führenden Telekommunikationsanbietern in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum als zentrale Netzwerkinfrastruktur eingesetzt wird. Dubber ermöglicht es Dienstanbietern, Gesprächsaufzeichnungen aus praktisch jeder Quelle anzubieten und sie in KI-angereicherte Erkenntnisse für Compliance-, Umsatz, Kunden- und Mitarbeiterinformationen umzuwandeln. Dubber ist ein bahnbrechender Innovator in der milliardenschweren Branche für Anrufaufzeichnung. Mit dem Software-as-a-Service-Angebot entfällt der Bedarf an lokaler Hardware, Anwendungen oder kostspieliger und begrenzter Speicherkapazität.

