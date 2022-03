ZTE setzt auf dem MWC 2022 ein Zeichen mit einfachen, schnellen und grünen Strategien

Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass es auf dem Mobile World Congress (MWC) 2022, der vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona stattfindet, unter dem Motto „Inspire the Digital World" innovative IKT-Lösungen und -Verfahren für B2C-, B2B- und Business to Home (B2H)-Märkte unter dem Motto „Simple, Fast and Green" vorstellen wird.

Diesmal zeigt ZTE an seinem Stand die neuesten IKT-Lösungen und erfolgreiche Praktiken mit den Schwerpunkten Network Enhancement, Beyond Connectivity, Sustainable Development, Digital Future und Digital Life. Im Mittelpunkt stehen eine Reihe neuer Produkte und Lösungen, darunter die brandneue vereinfachte Standortlösung UniSite NEO, der branchenweit erste präzise 50G-PON-Prototyp, die GreenPilot-Lösung, das Flaggschiff Nubia Z40 Pro und die Mid- and High-End-Serie Blade V40 sowie die 5G-MBB-Produktfamilie der vierten Generation.

Das Unternehmen wird an fünf thematischen Veranstaltungen der GSMA teilnehmen, darunter der 5G mmWave Summit, die 5G Security Conference und die Digital Twin Conference. Darüber hinaus hat ZTE seine MWC 2022 Online-Plattform gestartet, auf der Besucher die Möglichkeit haben, sich von den detaillierten Einblicken der Top-Führungskräfte des Unternehmens in die digitale Welt inspirieren zu lassen und vier virtuelle Veranstaltungen zu erleben, darunter 5G Growing, 50G PON Builds a Sustainable Development of Broadband Network, How Superb Networks Boost Value for CSPs sowie die Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022. Darüber hinaus können Online-Besucher spannende Inhalte wie Multi-User-Interviews, Interpretationsvideos von Experten zu beliebten Lösungen, Live-Ausstellungsrundgänge und vieles mehr entdecken.

Vereinfachte und effiziente Netze, um die Anforderungen der Kunden nach Bedarf zu erfüllen

ZTE ist bestrebt, Kunden beim Aufbau effizienter und moderner Netzwerke zu unterstützen, die ihren Zielen und Anforderungen entsprechen. Mit seinen leistungsstarken Netzwerkfähigkeiten kann ZTE auch die Anforderungen der Kunden an die Bereitstellung und Nutzung von Netzwerken nach Bedarf erfüllen.

Für den Aufbau drahtloser Netzwerke wird ZTE die brandneue, vereinfachte Lösung UniSite NEO auf den Markt bringen, die auf einer neuen Generation von selbst entwickelten Chipsätzen basiert. Ausgestattet mit einem OMNI-UBR-Gerät, definiert UniSite NEO die Form der Standortbereitstellung neu. Das 5G-AAU-Produkt der nächsten Generation mit höherer Leistung weist das geringste Gewicht der Branche auf und trägt dazu bei, den Energieverbrauch von Multifrequenz-Allmode-Standorten um 40 % zu senken.

Für drahtgebundene Netze bietet ZTE ultrabreitbandige optische Netze für den Zugang zum Backbone-Netz an, darunter den branchenweit ersten präzisen 50G PON-Prototyp, kosteneffizientes 5-in-1-OTN und die kommerzielle 1,2T-OTN-Systemlösung mit der branchenweit höchsten Rate, um eine Infrastruktur für das ultimative Nutzererlebnis aufzubauen.

Angesichts der immer komplexer werdenden Netzwerkimplementierung und -wartung hat ZTE die autonome Netzwerklösung uSmartNet auf den Markt gebracht, die es den Kunden ermöglicht, autonome Netzwerke auf höherer Ebene zu entwickeln, und dabei das Konzept der endogenen Intelligenz, der Autonomie in einer einzigen Domäne, der domänenübergreifenden Zusammenarbeit, der Offenheit der Fähigkeiten und des gemeinsamen Aufbaus verfolgt.

Maßgeschneiderte private Netzwerke aus einer Hand zur Verbesserung des Netzwerks

Angesichts der Herausforderungen verschiedener industrieller Anwendungsszenarien und einer hohen Bereitstellungskomplexität hat ZTE ein innovatives „Private Network as a Service" vorgeschlagen, das Betreibern hilft, einen One-Stop-Order-to-Service für die Industrie auf einfache und effiziente Weise zu realisieren, und zwar über den gesamten Prozess von der Netzwerkplanung und präzisen Bereitstellung bis hin zu einem optimierten Betrieb und Wartung.

Die private Netzwerklösung von ZTE ist die erste in der Branche, die 4G- und 5G-Integration, Sprach- und Datenintegration, Cloud- und Netzwerkintegration sowie eine vollständige gemeinsame Nutzung von Ressourcen und eine vereinfachte Vernetzung ermöglicht. ZTE hat auch den branchenführenden integrierten i5GC veröffentlicht, durch den ein Server mit einem vollständigen Satz von 5G-Kernnetz, öffentlicher Netzunterstützung, dediziertem und öffentlichem Cloud-Einsatz bereitgestellt werden kann, um die besten kosteneffizienten privaten Netzdienste zu bieten.

Um die anspruchsvollen Anforderungen wichtiger industrieller Anwendungen wie Stromnetzschutz, Industriesteuerung, Hafenlogistik und Telemedizin zu erfüllen, hat ZTE die Time Promised Communication (TPC)-Lösung vorgeschlagen, die 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA-Präzisionssteuerung integriert und die branchenweit höchste Präzision von weniger als 1 µs Taktsynchronisation und ultraniedrigem Jitter, eine ultraniedrige deterministische Latenz von 1-20 ms und eine ultrahohe Zuverlässigkeit von mehr als 99,999 % erreicht, was die Fernsteuerung von 5G-Funkpräzisionsmaschinen ermöglicht. Darüber hinaus haben ZTE und Qualcomm auf Basis der TPC-Lösung erfolgreich die Anwendung von 5G TSN in intelligenten Stromnetzen demonstriert und damit die Kommerzialisierung von 5G in Schlüsselindustrien beschleunigt.

Darüber hinaus hat ZTE selbst entwickelte Produkte wie 5G AGV-Komponenten und eine AR-Plattform für digitale Zwillinge auf den Markt gebracht. In Zusammenarbeit mit ZPMC hat das Unternehmen das erste integrierte Video-Gateway im Hafenbereich auf den Markt gebracht. In Zusammenarbeit mit der Sichuan-Niederlassung von China Telecom hat ZTE das 5G+-Demonstrationsprojekt „Cloud-Warehouse-Konfiguration" für intelligente Lieferketten gestartet, das den kommerziellen Prozess von 5G in vertikalen Branchen beschleunigt.

Grün und sichere digitale Infrastruktur sichert eine langfristige nachhaltige Entwicklung

ZTE hat durch seine umweltfreundliche digitale IKT-Infrastruktur, die Förderung der Umweltfreundlichkeit in verschiedenen Branchen und den umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Betrieb einen großen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der Kohlenstoffreduzierung in der gesamten Gesellschaft geleistet.

ZTE stellt seinen Betreibern seine GreenPilot-Lösung für den gesamten Prozess der Energieversorgung, -speicherung, -nutzung und -verwaltung zur Verfügung, um eine grüne, kohlenstoffarme digitale Infrastruktur zu schaffen.

In Bezug auf die Netzwerksicherheit hält sich ZTE an die vier Prinzipien Offenheit, Transparenz, Governance und Compliance. Das Unternehmen gewährleistet, dass jede Verbindung sicher und glaubwürdig ist, und hat mehrere Sicherheitsbewertungen und -zertifizierungen durch Dritte bestanden.

Die allgegenwärtige Verbindung fördert eine grüne digitale Zukunft

ZTE konzentriert sich auf Anwendungsszenarien und die Marktnachfrage, um die kontinuierliche Weiterentwicklung des Netzes voranzutreiben. Auf dem MWC 2022 bringt das Unternehmen die allgegenwärtige Verbindung in die Zukunft.

Die ZTE-Satelliten-PON-Architektur ermöglicht eine umfassende optische Netzabdeckung zu niedrigen Kosten und bietet Vorteile wie zentralisiertes Management, Plug-and-Play und eine Verkürzung der TTM. Das optische System von ZTE mit mehreren Kernen und wenigen Modi durchbricht die Grenzen des physikalischen Raums und ermöglicht einen 100-fachen Kapazitätssprung im optischen Backbone-Netzwerk von der T-Ebene zur P-Ebene.

Angesichts der Entwicklung des drahtlosen Zugangsnetzes hat ZTE die ZTE RIS-Lösung eingeführt. Die Lösung nutzt die intelligente Super-Oberfläche, eine der Kerntechnologien von 5G-Advanced und 6G. Das Unternehmen übernimmt die Führung bei der Anwendung der Technologie im 5G-Netz und realisiert die standortübergreifende Abdeckung von hohen und niedrigen Frequenzen in dichten städtischen Gebieten. So kann die Lösung die Kosten für die Bereitstellung von Hochfrequenznetzen wie Millimeterwellen erheblich senken, den Bereitstellungszyklus verkürzen und den Energieverbrauch des Netzes verringern, während gleichzeitig der Aufbau umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer und effizienter Netze beschleunigt wird.

Darüber hinaus bietet ZTE allgegenwärtige 5G-Abdeckungslösungen an, die bis zu einer Höhe von 10.000 Metern am Himmel und bis zu 100 Kilometern auf dem Meer eingesetzt werden können. Das 5G-Signal wird mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 km/h übertragen. Dank der großen Kapazität ermöglicht die Lösung den Nutzern jederzeit und überall 5G-Erlebnisse und macht das digitale Leben bequemer.

Terminalprodukte mit einem kompletten Ökosystem bringen neue ultimative Erfahrungen

Auf dem MWC 2022 wird ZTE eine Konferenz zur Einführung neuer Produkte veranstalten und seine Endgeräte mit einem kompletten Ökosystem vorstellen, das Einzelpersonen, Familien und Industrien umfasst und neue digitale und intelligente Lebenserfahrungen für Einzelpersonen und Familien bietet.

Im Bereich der Mobiltelefone und mobilen Internet-Terminals wird ZTE das kürzlich veröffentlichte Nubia Z40 Pro, das neue Flaggschiff mit humanistischer Bildtechnik, die globale Premium-Serie Blade V40, das neue Red Magic 7 mit ultimativem Gaming-Erlebnis und dessen ökologische Peripheriegeräte, die Axon-Serie mit dem ultimativen Erlebnis der 5G-MBB-Produktfamilie der vierten Generation, ausgestattet mit den Plattformen Snapdragon X65 und X62, das Internet der Fahrzeuge sowie Industrie-Terminalprodukte vorstellen. Darüber hinaus wird sie sich auf leistungsstarke 5G-Millimeterwellen-CPE konzentrieren, deren Übertragungsrate auf bis zu 10 Gbps gestiegen ist.

Im Bereich Smart Home Experience auf dem MWC 2022 wird ZTE seinen Kunden seine technischen Fähigkeiten, Produktinnovationen und Marktkooperationen im Bereich der digitalen Familie mit seinen Heimnetzwerkverbindungen, End-to-End-Videolösungen, Home-Cloud-Computer-Office und Geschäftsexpansion zeigen.

Gegenwärtig ist 5G mit Cloud-/Edge-Computing, Big Data, KI, XR, Robotik und anderen Technologien integriert, und die Transformation der Heim-Intellektualisierung und der Unternehmensdigitalisierung wird weiter beschleunigt.

ZTE hält an seinem Kernprinzip „Technologie schafft Werte" und an seiner Kernpositionierung als „Motor der digitalen Wirtschaft" fest. Das Unternehmen hat seine Kernkompetenzen kontinuierlich gestärkt und seine digitalen Lösungen erprobt, um sie für bestimmte Szenarien geeigneter und kostengünstiger zu machen. In Zukunft wird ZTE gemeinsam mit ökologischen Partnern neue Impulse für die digitale Welt setzen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.

Rückfragen & Kontakt:

Margarete Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-Mail: ma.gaili @ zte.com.cn