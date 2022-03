Back to the roots: Andreas Prödiger übernimmt Gesamtvertriebsleitung bei kika/Leiner

St. Pölten (OTS) - Ein neues und doch bekanntes Gesicht im Team des österreichischen Traditionsunternehmens kika/Leiner: Mit 1. März übernimmt Andreas Prödiger (51) die Position des Gesamtvertriebsleiters im Unternehmen und verantwortet damit sämtliche organisatorische und strategische Absatzprozesse aller Filialen – auch jener von ESKOLE.

Bereits von 2002 bis 2005 war Prödiger als Verkaufsleiter bei kika/Leiner beschäftigt, danach wechselte er zu Betten Reiter und führte das Unternehmen nach erfolgreicher Sanierung insgesamt 11 Jahre, bevor er in die Geschäftsführung der XXXLutz Group wechselte. Insgesamt verfügt der gebürtige Wiener über 36 Jahre Erfahrung im österreichischen Einzelhandel, davon über 16 Jahre in der Möbel- und Einrichtungsbranche.

kika/Leiner CEO Reinhold Gütebier: „ Mit Andreas Prödiger haben wir nicht nur einen außerordentlich versierten Vertriebsexperten für uns gewinnen können, der noch dazu mit den Werten unseres Unternehmens bestens vertraut ist, er bringt auch Erfahrung mit, die uns auf unserem weiteren Kurs von Nutzen sein wird. Gemeinsam führen wir kika/Leiner erfolgreich in die Zukunft. “

Andreas Prödiger: „ Es fühlt sich ein wenig an, als würde man nachhause kommen. Bei kika/Leiner habe ich meine Karriere im Möbelhandel gestartet, nun kehre ich mit einer Menge Erfahrung zurück und freue mich auf neue Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. “

Über kika/Leiner

Das österreichische Traditionsunternehmen mit Sitz in St. Pölten steht für Möbel und Wohnaccessoires zum besten Preis. In 26 kika und 14 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich finden Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Wohnwelten verschiedener Markenhersteller. kika/Leiner beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und ist seit 2018 Teil der SIGNA Retail Gruppe. Das Unternehmen wird von CEO Reinhold Gütebier geführt.

