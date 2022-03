Pressekonferenz „Wanted! Frauenpolitik“: 8. März, 8.30 Uhr, Ballhausplatz

Frauenorganisationen zum Internationalen Frauentag 2022

Wien (OTS) - „Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass die Lage für Frauen und Mädchen immer angespannter wird. Die Liste der frauenpolitischen Baustellen ist lang: lückenhafte Umsetzung der Gewaltschutzmaßnahmen, finanzielle Benachteiligung der so wichtigen Frauen- und Mädchenberatungsstellen und der Frauenhäuser, fehlende frauenpolitische Akzente in der Arbeitsmarktpolitik, keine brauchbaren Maßnahmen gegen Armut in Folge der Teuerungen, keine Fortschritte beim Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsschulen. Zusätzlich soll ein Kindschaftsrecht umgesetzt werden, das von feministischen Expertinnen sehr kritisch gesehen wird. All das wird fatale Folgen für die Zukunft haben, wenn wir nicht gegensteuern“, stellt die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, Klaudia Frieben, bedauernd fest.



„Frauenpolitik findet in Österreich derzeit kaum statt. Deshalb werden wir uns am Internationalen Frauentag 2022 lautstark zu Wort melden“, so Frieben.

Wir laden ein zur öffentlichen Pressekonferenz am

8. März 2022, von 8.30 – 9.30 Uhr am Ballhausplatz

Rednerinnen

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

Rosa Logar, Allianz GewaltFreiLeben

Andrea Czak, Geschäftsführende Obfrau des Vereins Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A

Eva Maria-Holzleitner, Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses

Elisabeth Cinatl, Vorsitzende Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen

Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen!

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800