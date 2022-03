NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine: 6,7 Millionen Euro Spenden in nur 5 Tagen

Bereits fünf Tage nach Aktionsbeginn demonstrieren Österreicherinnen und Österreicher größte Solidarität

Wien (OTS) - Große Betroffenheit herrscht in der österreichischen Bevölkerung angesichts der verheerenden humanitären Lage in der Ukraine. Als am Donnerstag, dem 24. Februar der ORF und die Stiftung NACHBAR IN NOT einen Spendenaufruf für die von Krieg bedrohten Menschen startete, begann auch eine riesige Welle der Solidarität. In nur fünf Tagen spendeten die Österreicherinnen und Österreicher 6.708.602,82 Euro für die Menschen in der Ukraine.

Mittlerweile sind bereits über eine halbe Million Menschen in benachbarte Länder geflohen, im sechsstelligen Bereich liegt die Zahl der Menschen, die innerhalb der Ukraine vertrieben worden sind. All diese Menschen benötigen jetzt rasche Hilfe, denn es fehlt an Trinkwasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Heizmaterial und medizinischer Versorgung. Die ersten LKW-Transporte von NACHBAR IN NOT wurden bereits von Österreich aus losgeschickt, um Hilfsgüter an die Grenzen zur Ukraine zu bringen.

Die Caritas hilft zuallererst vor Ort und versorgt Menschen mit Nothilfepaketen, gibt über Feldküchen warme Mahlzeiten und Getränke aus, verteilt Decken und Kleidung. „Die Lage wird immer dramatischer. Durch den Krieg ist die Ausgangslage überaus kritisch und extrem unübersichtlich. Hunderttausende Menschen sind bereits geflohen. Erste Menschen, darunter Kinder, mussten ihr Leben lassen. Die Not und der Bedarf an Hilfe nehmen Stunde um Stunde zu,“ so Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp. „In zahlreichen Städten und Dörfern der Ukraine wurden bereits bestehende Angebote umgestellt, damit zuallererst Binnenflüchtlinge versorgt werden können. Zudem unterstützt die Caritas auch ihre Partnerorganisationen an der ukrainischen Grenze bei der Versorgung geflüchteter Menschen. Und nicht zuletzt befassen wir uns mit notwendigen Vorbereitungen für die Versorgung von Kriegsflüchtlingen, die in Österreich ankommen.“

„Das Rote Kreuz ist mit all seinen Akteuren in und um die Ukraine aktiv, leistet als neutrale Organisation Nothilfe in den Konfliktgebieten, betreut geflohene Menschen in den Ankunftsländern und bereitet Hilfe in Österreich vor“, sagt Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. „Einmal mehr fordern wir, dass die Angriffe auf zivile Ziele aufhören müssen." Bereits am Montag war der erste Teil einer durch Nachbar in Not finanzierten Hilfslieferung mit 3.400 Decken in die Ukraine geliefert worden. Das Rote Kreuz wird zusätzlich Hygienepakete zur Versorgung von 150.000 Menschen, Generatoren und weitere Hilfsgüter für Notunterkünfte in das Krisengebiet liefern.



„NACHBAR IN NOT ist seit 30 Jahren darauf vorbereitet, schnell zu helfen – denn schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe und das gilt jetzt in der Ukraine wie kaum jemals zuvor“, appelliert Pius Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting, an die Österreicherinnen und Österreicher. „Jeder Euro zählt, um das Überleben von vor allem Frauen und Kindern zu sichern. Jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir helfen!“

Jede Spende leistet einen Beitrag zur Linderung der Not zahlreicher Menschen, meistens Familien mit Kindern, die gerade ihrer Existenz und Zukunft beraubt werden. Der ORF unterstützt die Hilfsaktion mit Spendenaufrufen im Fernsehen und Radio sowie Berichterstattung in allen Medien und Landesstudios. Alle Infos zu den Spendenmöglichkeiten und Projekten der NACHBAR IN NOT-Hilfsorganisationen auf nachbarinnot.ORF.at und im ORF TELETEXT auf Seite 681.

Spendenmöglichkeiten:

NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

Online Spenden oder Erlagschein anfordern:

http://nachbarinnot.ORF.at

SMS-Spenden mit einem Spendenbetrag zwischen € 1,- und € 50 an +43 664 660 44 66

Alle Infos auch im ORF TELETEXT 681

