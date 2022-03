Wenn trotzdem alles steht…

Linz (OTS) - In den vergangenen Monaten ist es in vielen Unternehmen trotz voller Auftragsbücher zu Betriebsstillständen aufgrund von Lieferengpässen, insbesondere bei Halbleitern und Komponenten, gekommen.

Nunmehr scheint sich dieses Paradoxon aufgrund des Russland-Ukraine Konfliktes weiter zu verschärfen und es steht zu befürchten, dass die globalen Lieferketten empfindlich behindert und die daraus resultierenden massiven Lieferengpässe die Unternehmen zu erneuten Stillständen zwingen werden.

Darum unser dringender Appell an Bundesminister Kocher, die bisherige Covid-19-Kurzarbeitsregelung über den 31.3.2022 weiterzuführen und damit den betroffenen Unternehmen und Betrieben Planungssicherheit durch die ungekürzte Beihilfe zu geben. „Oberstes Ziel muss sein, die Beschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit verlässlich zu sichern damit es zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommt“ so Landesvorsitzender der PRO-GE OÖ Hans-Karl Schaller.

