VI-Engineers: Startschuss für Verkauf neuer Seehäuser am Sonnenweiher

Wien/Grafenwörth (OTS) - Ein Haus im Grünen ist gefragter denn je. VI-Engineers legt in der Projektentwicklung noch eins drauf und realisiert im gut angebundenen Grafenwörth (NÖ) nicht nur 170 moderne Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser, sondern bettet diese in eine traumhafte Grünanlage inklusive Badesee ein. „ Wohnen direkt am Wasser hat einen ganz besonderen Reiz. Der Sonnenweiher wurde eigens so angelegt, dass jedes Haus spannende Blicke auf den See gewährt und natürlich auch seinen eigenen Privatsteg bekommt “, betont DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers GmbH & Co KG. Für jene, die weniger Wohnraum benötigen, gibt es am ‚Sonnenweiher Grafenwörth‘ zudem 36 kleine Seehäuser. Das Gesamtprojekt entsteht in Kooperation mit der Niederösterreichischen Versicherung. Nähere Informationen: sonnenweiher.at



Häuser aus Architektenhand

Die vom Architekturbüro Holzbauer & Partner ZT GmbH geplanten Seehäuser verfügen über intelligente Grundrisse. Die insgesamt 8 Grundrisstypen mit 4 oder 5 Zimmern bei den Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sollen den verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Kloihofer: „ Ziel war es, nicht nur moderne Häuser am See anzubieten, sondern auch zu gewährleisten, dass diese bedarfsgerecht sind, ein einfaches Einrichten ermöglichen und trotz der hohen Ansprüche unsererseits leistbar bleiben. Ein Seehaus ist in der ersten Bauphase schlüsselfertig schon ab 449.000 Euro erhältlich. “ Eine Besonderheit des Projekts betrifft auch die Baugründe der Seehäuser selbst: „ Die Grundstücke sind parzelliert. Damit steht jedes Haus auf Eigengrund, was bei Projekten in dieser Größenordnung eine echte Rarität ist “, so Kloihofer weiter.

Die 49 Einfamilienhäuser mit einer Wohnnutzfläche von ca. 126 bis 132 m², die 52 Doppelhäuser mit ca. 117 bis 126 m² sowie die 69 Reihenhäuser mit ca. 113 bis 118 m² werden in mehreren Bauphasen fertig gestellt und schlüsselfertig übergeben; ebenso die 36 kleinen Seehäuser mit 2 oder 3 Zimmern, die ca. 45 bzw. ca. 67 m² Wohnnutzfläche aufweisen. Der Baustart erfolgt im Frühjahr 2022. Die Fertigstellung der Bauphase 1 ist für Sommer 2023 geplant.

Nachhaltiges Energiekonzept spart Geld

Das ausgeklügelte Energiekonzept der großen Seehäuser sorgt für eine nachhaltige Energieversorgung und geringe Betriebskosten. Jedes Haus verfügt über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefensonde zur Wärmeversorgung und Warmwassererzeugung. Die hauseigenen Photovoltaikanlagen verringern den Stromverbrauch aus dem Fernnetz. Zudem ermöglicht eine Leerverrohrung von den Häusern zu den eigenen Autoabstellplätzen, bei Bedarf eine Ladestelle für ein Elektrofahrzeug zu installieren. „Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir mit enormen Energiepreiserhöhungen konfrontiert sind, müssen dahingehend zukunftsorientierte Konzepte miteinbezogen werden. Die dezentrale und effiziente Energieversorgung bei den Seehäusern ist ein wesentlicher Aspekt unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei diesem Projekt“, so Kloihofer. Im Übrigen erfüllen alle Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern die Kriterien der Niederösterreichischen Wohnbauförderung.

Wertbeständigkeit für Generationen

Die Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser wie auch die kleinen Seehäuser am ‚Sonnenweiher Grafenwörth‘ werden in Ziegelmassivbauweise errichtet. Bei der Standardausstattung der Seehäuser wird Wert auf hohe Qualität und modernes Design gelegt. Im Außenbereich werden hochwertige Materialien wie Lärchenholz verwendet, im Innenbereich Eichenparkett und Qualitätsfliesen wie auch Markenprodukte bei der Sanitärausstattung. Jedes Haus verfügt über 2 PKW-Stellplätze, auf Sonderwunsch wird ein Carport errichtet. Eine Breitbandversorgung liefert eine optimale Internetverbindung für Arbeit und Freizeit.

Mehr als nur Wohnraum

Im gesamten Areal des Sonnenweihers ist die Natur ein aktiver Mitgestalter des lebenswerten Wohnumfelds. Der See an sich ermöglicht nicht nur Freizeitaktivitäten direkt vor der Haustüre, sondern verbessert auch das lokale Mikroklima. Die spezielle Grünflächengestaltung mit heimischen Naturhecken schafft nachhaltigen Lebensraum für Mensch und Tier. Aber auch der gesellschaftliche Aspekt wird nicht zu kurz kommen: Der See, die vier Spielplätze sowie ein Clubhaus zur gemeinschaftlichen Nutzung werden ausreichend Raum für Begegnungen schaffen.



Nähere Infos: sonnenweiher.at



HWB REF,SK 32,4-56,6 kWh/m²a fGEE 0,53-0,70

