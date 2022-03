Mareike Graf leitet das Marketing von Sodexo Benefits and Rewards Services

Die Expertin wird die digitalen Services und die Online-Kommunikation des Innovationsführers für freiwillige Sozialleistungen in Deutschland und Österreich ausbauen.

Frankfurt/Wien (OTS/LCG) - Mareike Graf (42) verantwortet als Chief Marketing Officer das Marketing und die Produktentwicklung von Sodexo Benefits and Rewards Services in Deutschland und Österreich. In dieser Position berichtet die erfahrene Digitalisierungsexpertin an Andreas Sticha, der als CEO für Sodexo Pass Deutschland sowie Sodexo Benefits and Rewards Services Austria verantwortlich zeichnet. Graf bringt umfangreiches Wissen in den Bereichen Digitalisierung und User Experience mit und wird das digitale Portfolio von Sodexo deutlich ausbauen.



„Mit Mareike Graf konnten wir eine Digitalisierungsexpertin mit internationalem Background für Sodexo gewinnen. Sie wird die digitale Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern der vielfältigen Sodexo-Lösungen, unseren Unternehmenskundinnen und -kunden sowie unseren Akzeptanzstellen auf ein neues Niveau heben. Zudem bringt sie wertvolles Wissen in die weitere Optimierung der User Experience bei unseren Digitalprodukten ein und wird unsere Innovationsagenda stärken“ , betont Sticha.



„Die Angebote von Sodexo sind der tägliche Begleiter der Menschen in der Arbeitswelt. Mit neuen digitalen Services werden wir die Nutzung noch attraktiver machen. Neue Touchpoints sollen den Zugang zu den Sodexo-Angeboten vereinfachen und präsenter machen. Unser Kommunikationsfokus liegt darauf, dass freiwillige Sozialleistungen spielentscheidend im Match um die besten Köpfe sein werden und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einen Vorteil im Employer Branding bieten“ , ergänzt Graf.



Mareike Graf absolvierte ihren Master of Arts an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, auf der sie zwischen 2009 und 2016 auch selbst unterrichtete. Sie startete ihre berufliche Laufbahn 2000 bei ID Media in Hamburg (Deutschland), bevor sie 2005 Erfahrung bei Urban Media in Taiwan sammelte. Nach diversen Stationen startete sie 2010 beim Portal AutoScout24 in München, wo sie 2014 zur Vice President Consumer bestellt wurde. In dieser Funktion verantwortete sie Marketing und Produktentwicklung und steigerte Traffic, Downloads und Conversions signifikant. Vor ihrem Wechsel zu Sodexo war Graf als selbstständige Beraterin mit Spezialisierung auf Digitalisierungs-Strategien und User Experience Design tätig. Zu ihren Kunden zählten unter anderem Deutsche Telekom, Boston Consulting Group Digital Ventures, DZ Bank und Bankhaus Lampe.

Weitere Informationen auf sodexo.de und sodexo.at



