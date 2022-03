BMKÖS: Kunst- und Kulturstrategie des Bundes – Dialoggruppen in den Bundesländern starten

Bundesländer-Dialoggruppe für Vorarlberg und Tirol tagt am 3. März in Bregenz – inhaltliche Schwerpunkte sind „Kunst, Kultur, Klima, Ökologie“ und „Zukunft Kulturinstitutionen“

Wien (OTS) - Nach einer covidbedingten Verzögerung setzt das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) die Reihe der Veranstaltungen zur Kunst- und Kulturstrategie ab März in Form von Dialoggruppen in den Bundesländern fort.

Am 3. März 2022 startet im Festspielhaus in Bregenz eine Serie von insgesamt vier solcher Dialoggruppen, bei denen Künstler:innen, in der Kunst und Kultur Tätige und Vertreter:innen von Kultureinrichtungen zusammenkommen. Die Veranstaltung setzt sich dabei mit den Schwerpunktthemen „Kunst, Kultur, Klima, Ökologie“ und „Zukunft Kulturinstitutionen“ auseinander. Im ersten Teil, der auch als Live-Stream via BMKÖS-Website übertragen wird, liefern Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur aus Vorarlberg und Tirol inhaltliche Impulse zu den genannten Themen. Letztere werden im zweiten Teil der Veranstaltung im Rahmen von World-Cafés gemeinsam vertieft.

„Wir haben in den vergangenen Monaten viele gute und ergebnisreiche Kommunikationsprozesse in Gang gesetzt – jetzt wird nach den pandemiebedingten Einschränkungen auch die Kunst- und Kulturstrategie mit voller Kraft fortgesetzt. Es war eine bewusste Entscheidung, auf den bestmöglichen Zeitpunkt zu warten, bei dem die persönliche Teilnahme der Vertreterinnen und Vertreter aus der Kulturbranche möglich ist“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, denn: „Die Kunst- und Kulturstrategie ist ein gemeinsamer Austausch- und Erarbeitungsprozess der Kulturszene über die nachhaltige Weiterentwicklung der Kunst und Kultur in Österreich. Wir wollen die Diversität und den Ideenreichtum aller Beteiligten nutzen, um die anstehenden Transformationen in der österreichischen Kulturlandschaft gut zu meistern. Dazu braucht es den engen und unmittelbaren Austausch mit der Szene.“

Nach Vorarlberg folgen in den Wochen bis Juni 2022 noch weitere drei Dialoggruppen: Anfang April in Linz für die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg; darauf folgend in Graz für die Bundesländer Steiermark und Kärnten und schließlich in Wiener Neustadt für die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und Wien. Als Abschluss der Bundesländer-Veranstaltungen steht im Juni 2022 ein bundesweites Dialogforum, bei dem die in der vorangegangenen Phase unter dem Titel Zuhören, Abholen, Austauschen eingegangenen Themen und Vorstellungen der Szene vorgestellt und verdichtet werden. Das Dialogforum läutet eine weitere, vertiefende Arbeitsphase ein.

Mehr Informationen und Live-Stream für den 3. März 2022: www.bmkoes.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at